Het ochtendritueel van: Lenneke

Flow vraagt lezers naar hun ochtendritueel. Of die nou lang of kort, bijzonder of heel alledaags zijn; een ritueel is een ritueel. Hoe heeft dat wat je in de ochtend doet invloed op de rest van je dag? Welke gewoontes zijn zo prettig dat je ze elke dag wilt herhalen? Vandaag vragen we het Lenneke. Zij laat los wat ze heeft gelezen in boeken over ochtendrituelen en beslist helemaal zelf wat ze ’s ochtends met haar tijd wil doen.

Hoe ziet jouw ochtendritueel eruit?

“Mijn ochtendritueel is eigenlijk elke dag weer anders, maar alle ochtenden hebben één ding gemeen: de morgen is van mij. Dat betekent dat ik elke ochtend opsta en doe waar ik behoefte aan heb, elke dag een uur. Ik zet voor de zekerheid een wekker, omdat ik niet te laat wakker wil worden om mijn hond uit te laten. Maar eigenlijk ben ik altijd voor de wekker wakker. De ene ochtend doe ik wat yoga, soms lees ik een boek of ik schrijf dingen op waarvoor ik dankbaar ben, en weer een andere dag begin ik door op mijn balkon te zitten en simpelweg van de stilte te genieten. Ook schrijf ik graag ‘morning pages’. Dat houdt in dat ik drie pagina’s vol pen met alles wat er in me opkomt.

Om te voelen waar ik behoefte aan heb, spring ik eerst uit bed, trek ik een onesie aan en ga ik, na het knuffelen met mijn hond, even op de bank zitten. Ik laat mijn telefoon links liggen en check mijn social media en mails nog niet. Vaak popt al meteen op wat ik wil: dit boek, een kop thee en een dekentje op de bank. Is dat niet zo, dan ga ik in mijn hoofd het lijstje af. Heb ik zin om gewoon te blijven zitten? Dan doe ik dat. Ik vind het belangrijk dat mijn ochtendritueel niet als een ‘moetje’ voelt; dan vind ik het nog steeds niet ontspannen.”

Hoe is je ochtendritueel ontstaan?



“Toen ik nog in loondienst werkte, voelde het altijd alsof de tijd constant in mijn nek hijgde. Snel uit bed, wat kleding aan, hond de riem omdoen en gehaast de ronde van een uur wandelen, want ik moest op tijd op kantoor zijn. M’n hond eten geven, gezicht wassen, andere kleding aan, hoogstens een mascaraatje op en in de auto. Eten deed ik pas op kantoor. Pas toen ik eind 2018 freelance copywriter werd, besefte ik dat ik nu helemaal mijn eigen tijd kon indelen en dat deed ik dan ook. Niet meteen, want in het begin vond ik dat ik toch echt wel gewoon kantoortijden moest aanhouden en heel de dag nuttige dingen moest doen. Sinds 2019 zie en doe ik dat anders: goed voor mezelf zorgen is namelijk ook heel erg nuttig.

Hoe het ontstaan is: door meer bezig te zijn met persoonlijke ontwikkeling, las ik ook steeds vaker over ochtendrituelen. Nu ben ik zelf geen fan van elke dag om vijf uur opstaan — hoewel die rust zo vroeg en zonder afleiding je ding doen wel enorm lekker is. Maar… ik wil niet meteen beginnen met werken, dus tegen de tijd dat ik met m’n hond gewandeld heb en thuis ben om aan de slag te gaan, is die gevoelsmatige voorsprong al verdwenen. Toen bedacht ik: ik hóef helemaal niet te doen wat in de boeken staat of wat anderen doen — ik mag het gewoon precies doen hoe het werkt voor míj.”

Wat brengt je ochtendritueel jou?

“Ik kan wel zeggen dat mijn ochtendritueel heilig voor me is. Ik heb liever geen vroege afspraken, maar soms kan het niet anders. In dat geval sta ik eerder op om toch nog even de tijd voor mezelf te hebben. Vroeger dacht ik: wat heeft tien minuten sporten/lezen/meditatie nou voor zin? Nu weet ik dat het heel veel zin heeft. Bij elkaar opgeteld is dat een uur per week aan tijd die alleen voor mij is.

Mijn ochtendritueel brengt me dankbaarheid, rust, motivatie, liefde voor mezelf, inspiratie én het besef dat mijn leven echt van mij is. Ik ben uit de ratrace gestapt en ik wil daar nooit meer in. De tijd die ik in de ochtend aan mezelf geef, zorgt ervoor dat ik echt zin heb om uit bed te komen. Het geeft me motivatie voor de hele dag: ik heb al iets voor mezelf gedaan, die winst is binnen. Omdat ik anderen dit gevoel ook gun, vertel ik graag over mijn ochtendritueel op Instagram en op mijn blog.”

Tekst Merel Wildschut Fotografie Íris Juana/Unsplash.com