Iets leren maken met deze cursussen

Iets nieuws leren is goed voor je brein en je kunt er echt gelukkiger van worden, blijkt uit onderzoek. Bij deze cursussen kun je iets leren maken.

Leren illustreren, papier maken of boekbinden. Of meer weten over druktechnieken en typografie. Creatief bezig zijn onder begeleiding van professionals kan op veel plekken. Hier vind je interessante workshops en cursussen:

Happymakersblog.com: artdirector Monique van der Vlist zet alle creatieve workshops per maand voor je op een rij. Zo vind je er op dit moment allerlei verschillende tekencursussen, online lessen in papercutting of haken en meer.

Immerurlaub.nl: Urlaub is een creatieve werkplaats in Utrecht van vijf illustratoren en ontwerpers. Ze geven workshops illustratie, typografie en druktechnieken.

Grafischwerkcentrumamsterdam.nl: voor als je aan de slag wil met linoleumsneden, etsen boekbinden of het maken van papier.

We verzamelden ook online cursussen die (bijna) helemaal gratis zijn.

Tekst Jeannette Jonker Fotografie Amy Humphries/Unsplash.com