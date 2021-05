Iets nieuws leren: hier kan het

Iets nieuws leren is goed voor je brein en je kunt er echt gelukkiger worden, blijkt uit onderzoek. Op deze drie plekken kan het.

Leren van het leven

Bij The School of Life staat alles in het teken van het vinden van rust, zelfbegrip, veerkracht en verbondenheid. Je kunt tal van cursussen volgen op het gebied van zelfkennis, relaties en werk. Er zijn (online) workshops die een dagdeel duren of collegereeksen die een aantal weken achter elkaar zijn.

Je kunt meedoen aan de speciale boekenclub waar je onder begeleiding van bekende schrijvers klassiekers leest, of duik in de kunstgeschiedenis en bekijk beroemde kunstwerken samen met museumdirecteuren.

Kunstig

Geïnteresseerd in kunstgeschiedenis, muziek, literatuur, fotografie, architectuur en filosofie? De Vrije Academie heeft een onderwijsaanbod op meer dan vijftig locaties in Nederland – maar het online aanbod is ook vrij uitgebreid.

Zo geeft Liesje Schreuders, docent literatuurgeschiedenis en literatuurwetenschapper, elke zondagmiddag college over een beroemd boek, van De Napolitaanse romans (op 23 mei) tot Oranges are not the only fruit (op 20 juni). Of luister naar een muziekcollege over Bob Dylan (vanaf 20 mei).

Vraag maar

College volgen vanuit huis van wetenschappers van Nederlandse universiteiten, kan op Universiteitvannederland.nl. In heldere podcasts en video’s krijg je antwoord op actuele vragen als: bestaat er een wereld zonder plastic, waarom hebben we geen acht uur slaap nodig en hoe verandert technologie je gedrag?

Tekst Jeannette Jonker Fotografie Nick Morrison/Unsplash.com