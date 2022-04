Lessen over de liefde #1

“Ik heb nu tien jaar een relatie met David en ook voor die tijd had ik lange relaties. Ik heb altijd het idee gehad dat ik een relatie móést hebben. Achteraf denk ik weleens: waarom? Waar kwam dat idee vandaan? Want ik leidde erg mijn eigen leven en had vaak gezeik met jongens. Vriendjes voelden zich niet gezien door mij. Nog steeds heb ik de neiging om weg te drijven, maar David houdt me er heel erg bij, vooral sinds we samen twee kinderen hebben. En dat is goed.

We zijn allebei dominant en voegen ons niet snel naar elkaar, dat kan weleens pittig zijn. Het is voor kinderen niet zo erg om hun ouders ruzie te zien maken – mijn ouders deden dat ook – omdat je dan ook leert dat het weer goed kan komen. Al merk ik nu wel dat mijn kinderen in opstand komen als we ruzie hebben: ‘Hé, zo mag je niet praten,’ zeggen ze dan.”

Schrijver en theatermaker Marjolijn van Heemstra, Flow 8, 2019

Wijsheid is drie generaties onder één dak