Lessen over de liefde #3

“Tien jaar geleden maakte ik het uit met mijn vriend in Oslo. Ik was verdrietig, ik zat niet lekker in mijn vel, ik was moe; ik voelde heel sterk dat er echt iets moest veranderen. Online raakte ik aan de praat met een jongen in New York. Toen ik hem opzocht, werden we verliefd en ik besloot te blijven. In New York wist niemand wie ik was, ik moest helemaal opnieuw beginnen. Een agent zoeken, mezelf bewijzen. Dat was heel goed voor me; ik raakte weer opgeladen. Ik besefte sterk: dit is wat ik wil doen, dit is Paul, dit is wat Paul moet doen. De liefde hield geen stand, maar ik ben in New York gebleven.

Mensen zijn altijd verbaasd als ze me voor het eerst ontmoeten. Ik zie er niet uit als iemand die schattige, kleine dingetjes knutselt. Allereerst ben ik een man, ten tweede zie ik eruit zoals ik eruitzie. Ik ben groot, ik heb een baard, op mijn borst heb ik een tatoeage van een oude Noorse walvisvaarder. Het maakt deel uit van de aantrekkingskracht, volgens mij vinden mensen die tegenstelling leuk. Natuurlijk speel ik daarmee, absoluut. Ik vind het grappig als ik mensen zie denken: o, is dat Sweet Paul?

Mijn vriend James heeft een baard en lang haar. We hebben elkaar op Facebook ontmoet. Soms lachen we daarom; het is alweer zó ouderwets. James en ik lijken erg op elkaar, daarom klikt het zo goed. Hij is een foodie en houdt van mode en interieur; alles wat ik ook leuk vind.”

Hoofdredacteur en stylist Sweet Paul, Flow 2, 2017

Moeite doen voor elkaar is een manier van liefde geven