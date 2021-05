Wat vriendschap betekent voor Ingrid van Acker

Wie of wat zouden we zijn zonder vriendinnen? Die vrouwen die je leven nog wat extra glans geven. Rechter Ingrid van Acker vertelt over wat vriendschap betekent voor haar.

‘Mijn twee oudste en meest close vriendinnen leerde ik kennen in mijn studententijd. Met een van hen woonde ik samen, we gingen veel uit en deelden alles met elkaar. Gaandeweg kwamen er meer vriendinnen bij. Zo leerde ik fijne vrouwen kennen op Aruba, via het Albanese netwerk van mijn man, op het schoolplein en in onze buurt.

Door onze jaarlijkse kampeerweekenden in de wei van mijn ouders en feestjes kennen mijn vriendinnen elkaar ook. De rode draad in alle vriendschappen is échte aandacht voor elkaar, diepgang en verbinding. Maar we houden ook van luchtig: lekker dansen en verkleedfeesten. De afgelopen tijd heb ik ervaren dat vrouwen elkaar kunnen optillen.

Mijn man en ik gingen uit elkaar en er kwam aan het licht dat onze zoon een genetische ziekte heeft die levensbedreigend kan worden. Ik wist dat ik fijne vriendinnen had, maar de intensiteit waarmee ze meeleefden, verraste me toch. In een appgroep stuurden vriendinnen foto’s van mijn zoon als baby en kind, waardoor ik me realiseerde dat ook zij van hem houden.

Ze maakten een moodboard voor mijn nieuwe huis en kwamen klussen. En nu sturen ze me met zachte hand op datingpad. Door deze fases met elkaar mee te maken, wordt de vriendschap gelaagder.’

Interview Alice van Essen Illustratie Queenbe Monyei