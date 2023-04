AI lijkt tekenen van borstkanker te detecteren die dokters over het hoofd zien

Goed nieuws uit de medische wereld. Uit onderzoek blijkt dat artifical intelligence borstkanker op kan sporen, zelfs als dokters niets kunnen vinden.

Dat onderzoek vond plaats in vijf verschillende klinieken in Hongarije, waar jaarlijks meer dan 35.000 screenings worden gedaan. De slimme systemen die vanaf 2021 gebruikt worden, tonen een indrukwekkend vermogen om tekenen van borstkanker te vinden, zelfs als dokters die over het hoofd zien. Testresultaten zijn zo hoopvol, dat ook ziekenhuizen in onder andere Europa, Engeland en Amerika gaan testen of data aan gaan leveren om de systemen verder te helpen ontwikkelen.

Het is niet zo dat AI dokters en andere deskundigen gaat vervangen. Uit een artikel in The New York Times blijkt dat de technologie op dit moment alleen effectief en betrouwbaar is in combinatie met de professionele blik van een expert.

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times & The Happy Broadcast Fotografie ©Bárbara Lanzat/Stocksy

Gepubliceerd op 25 april 2023