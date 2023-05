Anticonceptie on the go: op deze Amerikaanse scholen kun je de morning-afterpil halen

Waar vind je noodanticonceptie als je die echt nodig hebt? Op steeds meer scholen en colleges in Amerika zijn morning-afterpillen verkrijgbaar via een automaat, valt te lezen in The Washington Post.

Sinds het recht op abortus in Amerika werd ingeperkt is er, onder meer bij studenten, meer behoefte aan de morning-afterpil. Helaas kunnen Amerikaanse studenten daar niet zo gemakkelijk aan komen, en zeker niet snel, terwijl er vaak wel haast geboden is. Vervolgens moet er dan soms wel vijftig dollar worden afgetikt – behoorlijk wat voor een pil die je niet voor je lol slikt. Ter vergelijking: in Nederland kost de pil ongeveer vijftien euro.

Pil uit de machine

Gelukkig komt er nu verandering in die penibele situatie. Steeds meer scholen en instanties, zoals pas nog de George Washington University, bieden de morning-afterpil voor een gereduceerd tarief aan via een automaat. Op dit moment kost de pil bij de genoemde universiteit zo’n dertig dollar, maar die prijs wordt als het aan hen ligt lager. Dat zegt Neharika Rao, medebestuurslid van de studentenbond daar.

Privacy

De pillen worden in de verkoopautomaat op de juiste temperatuur bewaard en niet meer verschaft na de houdbaarheidsdatum. Bij aankoop krijgen studenten automatisch de nodige instructies. De automaat staat zo beschut mogelijk opgesteld, zodat studenten de pil discreet kunnen aanschaffen. Wel zo fijn, vindt voorzitter van de studentenbond Christian Zidouemba. Zelf komt hij uit Burkina Faso en kent hij de taboes die met de morning-afterpil gepaard kunnen gaan.

Dat studenten al gepleit hebben voor meer verkooppunten en lagere prijzen, is positief volgens Zidouemba. Dat bewijst dat er, ook al ligt het soms gevoelig, wel behoefte is aan het voldoende verstrekken van noodanticonceptie.

Tekst Marissa Koenderink Fotografie Erin Drago/Stocksy

Gepubliceerd op 20 mei 2023