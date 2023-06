Apple komt met dagboekapp (en je kunt erin bijhouden waar je dankbaar voor bent)

De dagboekapp van Apple komt met de update iOS 17 in september standaard op je iPhone. Wat kun je ermee en waarom is ie goed voor je mentale gezondheid?

In ‘Journal’ – zo gaat de app waarschijnlijk heten – kun je dagelijks bijhouden wat je hebt meegemaakt. Per dag komen je gemaakte foto’s en work-outs er standaard in, net als je geluisterde muziek, en er is ruimte voor notities. Extra leuk: je kunt erin bijhouden voor welke dingen je dankbaar bent. In een artikel van RTL Nieuws lezen we dat Apple met deze app wil bijdragen aan een betere mentale gezondheid.

Zo’n dankbaarheidsdagboek is een goede zet van de telefoonfabrikant, omdat het wel degelijk je mental health verbetert. Volgens hoogleraar geestelijke gezondheidsbevordering Ernst Bohlmeijer, auteur van het boek De kracht van dankbaarheid, werkt zo’n dagboek als een vergrootglas voor aangename zaken. In een artikel voor de Volkskrant legt hij het uit met een voorbeeld: “‘Ja, oom Hans was vervelend aan het kerstdiner, maar de rollade was nog nooit zo goed gelukt.’ Door dat op te schrijven, sla je positieve herinneringen makkelijker op. Dat klinkt triviaal, maar de werking bij serieuze tegenslag is vergelijkbaar.” Ook beginnen met je dankbare momenten bijhouden? Zo train je het.

Dingen waar je bijvoorbeeld dankbaar voor kunt zijn

Dat verkoelende ijsje tijdens een warme dag. Tien minuten extra uitslapen. Dat praatje met de buurvrouw. Je partner die als verrassing voor je kookt. Hard lachen met een vriendin.

Tekst Bente van de Wouw Bron Nu.nl Fotografie ©itla/Stocksy

Gepubliceerd op 17 juni 2023