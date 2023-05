Breien tijdens een vergadering? Dat helpt je te focussen, zeggen experts

Onlangs kreeg een raadslid in Wales kritiek omdat ze breide tijdens een virtuele meeting. Maar, vragen experts zich af: is het wel zo verkeerd? Uit onderzoek blijkt dat breien tijdens een vergadering helemaal zo gek nog niet is.

Raadslid Rachel Garrick breit sinds 2012. Het helpt haar om om te gaan met haar chronische pijn en werken aan een simpel project vergroot haar focus tijdens meetings, vertelt ze in een artikel voor The New York Times over het fenomeen breien onder werktijd.

Daarin is ze niet de enige. Een andere geïnterviewde breit tijdens meetings om niet te gaan scrollen op internet. “Als ik niet bij de muis kan, raak ik minder snel afgeleid. Breien helpt daarbij.” En dan is er nog Justin Harris, die zichzelf leerde breien tijdens zijn nachtdienst achter een hotelreceptie. Nu breit hij ook overdag tijdens werktijd. “Als ik brei, ben ik hypergefocust op degene die tegen me praat.”

Breien kalmeert de geest

Onderzoek bevestigt wat de fervente breiers al weten: het is goed voor de concentratie. “De fijne motoriek die je nodig hebt voor breien, maar ook haken of tekenen, activeert het deel in de hersenen dat gebruikt wordt voor concentratie,” zegt John Ratey, hoogleraar psychiatrie aan Harvard, in datzelfde artikel. “Deze activiteiten helpen dus echt om je beter te kunnen focussen. Scrollen op je telefoon of een spelletje spelen, doen dat juist niet, omdat daar te veel focus voor nodig is.

Hoewel het dus werkt, is er nog steeds een debat gaande: is het onbeschoft om tijdens meetings te breien/tekenen/haken? Daar zijn de meningen over verdeeld. Garrick laat haar breinaalden tegenwoordig links liggen tijdens belangrijke meetings, maar achter de schermen breit ze er nog steeds op los. “Ik raak ervan in een flow en het kalmeert mijn geest. Al die kleine stemmetjes vallen voor even stil zodra ik wol in mijn handen heb.”

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw Bron The New York Times Fotografie ©Andrew Urodov/Stocksy