Dit foutje van een stagiair leidde tot een stroom aan (geruststellende) #fails

Hoewel fouten maken op het moment zelf naar kan voelen, kan het later ook een nuttige functie hebben. Dat bewijst deze stagiair maar weer.

Een stagiair van streamingdienst HBO Max stuurde per ongeluk een lege testmail naar een grote groep nieuwsbrief-abonnees. Het leidde tot verwarde reacties onder de ontvangers, waar HBO op Twitter op reageerde:

“We hebben per ongeluk een lege testmail verzonden aan een deel van onze mailinglijst. We bieden onze excuses aan voor het ongemak en voor alle grapjes die binnenstromen: ja, het was de stagiair. Nee, echt. En we helpen hen erdoorheen.”

#dearintern

Naast de enthousiaste reacties die het bedrijf ontving op hun compassievolle tweet, deelden velen ook hun faalmomenten en medeleven. Onder de hashtag #dearintern deelden tientallen mensen hun grote en kleine #fails. En niet alleen ‘rookie mistakes’, ook tenenkrommende fouten tijdens grotemensenbanen. Een greep uit de commentsectie:

“Ontsla de stagiair niet, anders zeg mijn abonnement op!”

“Ik gebruikte mijn desktopagenda om mijn menstruatiekalender bij te houden, maar na een aantal maanden kwam ik erachter dat ik deze aantekeningen deelde in de gezamenlijke agenda met al mijn collega’s. Van het hele bedrijf. Ik was 37 jaar oud.”

“Ik heb weleens Amazon voor 45 minuten uitgeschakeld.”

Tegengif

Als tegengif voor alle perfecte plaatjes op Instagram en topprestaties op LinkedIn, kun je dus even kijken op de Twitter-hashtag #dearintern. Een fijne reminder dat we toch allemaal (imperfecte) mensen zijn, en falen nou eenmaal bij het leven hoort.

Heb je geen Twitter? Ook via dezelfde Instagram-, TikTok- en LinkedIn-hashtag vind je wat grappige (en geruststellende) #internfails.

Met die stagiair komt het vast wel goed. Zo reageerde iemand: “Maak je geen zorgen, HBO-stagiair. We hebben dit allemaal meegemaakt. Je zou zelfs een salarisverhoging moeten krijgen voor het veroorzaken van dit trending topic.” Helemaal mee eens.

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Blue Collectors/Stocksy

Gepubliceerd op 5 juni 2023