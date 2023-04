Florerende planten en dieren: dit gaat er wél goed in de natuur

Naast berichten over de biodiversiteit die afneemt, of uitstervende diersoorten, zijn er gelukkig ook veel dieren en planten die wél floreren.

Wist je dat de Europese bizon de laatste vijftig jaar een comeback heeft gemaakt? En dan te bedenken dat ie begin vorige eeuw vrijwel uitgestorven was. Hoe dat kan? Kwestie van open weiden creëren waar ze kunnen grazen zonder landbouwgrond te plunderen. Voorheen liepen er nog maar tientallen rond op deze wereld, nu minstens tienduizend.

Dit goede nieuws was onlangs te lezen in de Volkskrant en komt van drie internationale natuurorganisaties: de Zoological Society of London, Birdlife International en Rewilding Europe. Zij inventariseerden hoe het ervoor staat met allerlei dieren in de wereld, en publiceerden de resultaten op de wetenschappelijke site ourworldindata.org.

Meer zoogdieren

En er zijn meer succesvolle terugkomers. De bever is er bijvoorbeeld in geslaagd zich 167 keer te vermenigvuldigen, waardoor er nu meer dan 1,2 miljoen te vinden zijn in Europa.

Of neem de Europese wolf, die na honderdvijftig jaar op eigen houtje is teruggekeerd naar Nederland, zoals je vast hebt meegekregen. Uiteindelijk was het de val van het IJzeren Gordijn in Duitsland die de weg opende naar het westen. De Iberische lynx doet het dankzij fokprogramma’s en uitzetting intussen zó goed dat hij niet eens meer op de lijst van bedreigde diersoorten staat.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan. De bruine beer en de eland hebben een opleving. De vinvis op Antarctica. En ook de neushoorn in Mozambique gaat beter, dankzij het stoppen van de jacht.

Verder zijn de grijze zeehond, de wimpervleermuis en de Iberische wilde geit in aantal toegenomen. Ken je ze niet, dan misschien over een tijdje wel.

Vogelnieuws

Het aantal broedvogels lijkt ook te stijgen, volgens Sovon, een organisatie voor vogelonderzoek. Al is het nog even de vraag of dat komt doordat er meer vogels zijn, of vogeltellers. Zeker is wel dat het goed gaat met zowel de merel, de koolmees en de grauwe gans, als met de minder bekende exemplaren als de brandgans, de grote mantelmeeuw en de boompieper. Ook grote joekels als de zeearend, de visarend en de kraanvogel zitten in de lift. En in de Randstad worden zelfs lepelaars gesignaleerd, in bomen waar eerder blauwe reigers zaten. Die ontwikkeling zou te maken hebben met de verbeterde waterkwaliteit.

Flora en fauna

Over water gesproken: volgens Ravon, de kennisorganisatie van reptielen, vissen en amfibieën, doet de Europese meerval zijn naam eer aan en laat ie meer van zich zien. Komt door de opwarming van het water (dat is dan weer minder), daar houdt de meerval van. Ook zijn er veel exotische vissen bij gekomen, en reptielen als de boomkikker of de ringslang, al zal misschien niet iedereen juichen bij die laatste. Sommige vlindersoorten doen het ook goed, zoals de bekende keizermantel, die te herkennen is aan zijn oranje kleur en zwarte stippen.

Tot slot komt er ook steeds meer flora bij. Vaak vanuit Zuidwest-Europa, verspreid door ons mensen, maar ook dankzij de klimaatverandering. Een kleine silver lining, maar toch.

Tekst Sophie ten Dam Bron de Volkskrant Fotografie lzh/500px/Getty Images

Gepubliceerd op 17 april 2023