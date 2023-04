Minder werkdruk voor studenten en docenten: dit plan moet daarvoor zorgen

Minder werkdruk in het hoger onderwijs: vijftien onderwijsinstellingen willen meer rust voor studenten en docenten. Dat kan door te sleutelen aan planningen en het lesprogramma te verkorten.

De laatste week voor de vakantie nog even knallen, terwijl je al doodmoe bent. Herkenbaar? Dat is niet verwonderlijk: een gemiddeld collegejaar in Nederland duurt tot wel negen weken langer dan op universiteiten in andere landen. Studenten brengen zelfs hun vakanties studerend door, aangezien tentamens vaak erna staan gepland. Tijd voor verandering, valt te lezen in de Volkskrant.

Meer stof

De afgelopen jaren is studeren zwaarder geworden. Meer stof, meer opdrachten, te weinig tijd. En dat terwijl veel studenten daarnaast nog moeten werken om hun studie te kunnen betalen en financiële zorgen hebben. Volgens onderzoeksplatform De Jonge Akademie ligt de werkdruk hoog, juist omdat er zo veel in een jaar gepropt wordt. Simpelweg wat lesweken schrappen lost het probleem niet op, want dan worden dezelfde activiteiten in een nog kortere periode gestopt.

Zeepbel

Het plan dat nu op tafel ligt, hamert vooral op het anders indelen van het academische jaar. “Dit is geen zeepbelletje dat we even in de lucht blazen, maar een gerichte poging om studenten, docenten en onderzoekers meer rust en ruimte te bieden,” zegt minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor moet het curriculum wel aangepast worden. Dat vindt Dijkgraaf niet per se een nadeel. “Soms moet je even je bureau leegruimen en je afvragen: wat is er zo belangrijk dat het echt niet weg kan?”

Pauze

Er wordt dus meer tijd besteed aan minder stof, waardoor de kwaliteit van het onderwijs omhoog zou gaan. Ook wordt er kritisch gekeken naar de toetsvormen en toetsmomenten. Deadlines worden waar mogelijk op vrijdag gepland, zodat studenten niet in het weekend doorwerken. De Rijksuniversiteit Groningen plant tentamenweken voortaan vlak voor de kerstvakantie in, en niet erna. Zo hebben studenten tijdens de vakantie echt even pauze en wordt het eerste semester meteen korter.

Hoewel het plan niet zozeer het collegejaar wil verkorten, zal dat waarschijnlijk wel gebeuren, volgens Dijkgraaf. De Universiteit van Amsterdam is inmiddels aan de pilot begonnen, hopelijk kunnen studenten daar binnenkort opgelucht ademhalen.

Tekst Marissa Koenderink Bron de Volkskrant Fotografie Deirdre Malfatto/Stocksy

Gepubliceerd op 27 april 2023