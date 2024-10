Eenzaam en geen zin in gezelschap? 3x tips om je beter te voelen

Soms kun je je eenzaam voelen, maar heb je geen zin in mensen. Lijkt tegenstrijdig, is heel menselijk. Gelukkig heb je niet altijd gezelschap nodig om eenzaamheid te verminderen.

Volgens klinisch psycholoog Alison Mahoney denken veel mensen dat eenzaamheid een teken is van zwakte, waardoor iemand zich schaamt en zich terugtrekt. Dat houdt juist de eenzaamheid in stand, volgens dit artikel van The Guardian.

‘Maar,’ vertelt Mahoney, ‘eenzaamheid is eigenlijk heel normaal, en zeker geen zwakte. Als we voedsel nodig hebben, krijgen we honger. Zo is dat hetzelfde bij eenzaamheid; dat gevoel vertelt ons dat we verbinding nodig hebben.’

Meer verbinding, minder eenzaamheid: 3x tips

Raak in een flow

Makkelijker gezegd dan gedaan. Maar door je helemaal te verliezen in het maken van een tekening of borduurwerk, verlicht je eenzaamheid. Hier is zelfs wetenschappelijk onderzoek naar gedaan: het gevoel van de controle en autonomie tijdens zo’n klusje, vermindert eenzame gevoelens. Kies niet een te moeilijke activiteit: frustratie is namelijk weer niet zo bevorderlijk. Laat de natuur je gezelschap houden

Je hebt waarschijnlijk al eens gehoord dat wandelen goed is voor je mental health. Maar probeer wat vaker te kiezen voor de hei, het bos of strand in plaats van een makkelijk rondje door de wijk. Uit dit onderzoek van Nature blijkt namelijk dat mensen in dichtbevolkte, drukke gebieden eenzamer zijn. Geen zin in mensen, en ben je ook geen wandelaar? Er zijn genoeg andere activiteiten die je in de natuur kunt doen zoals surfen, skeeleren en vliegeren. Beteken iets

Vrijwilligerswerk of het steunen van goede doelen kan eenzame gevoelens verminderen. Misschien is dit op de korte termijn niet direct haalbaar, maar al tijdens het online zoeken naar organisaties, doelen of liefdadigheidsklussen neemt het gevoel van betekenis toe. Vind je het lastig om iets te betekenen? Begin klein en laat bijvoorbeeld de hond van de buurman uit (wel in de natuur dan, hè) of schilder het hek van de kinderboerderij. Bonus: dieren kunnen een heel fijn gezelschap zijn als je geen zin hebt in mensen.

Tekst Ruby Wijdenbosch Bron The Guardian Fotografie Yuris Alhumaydy/Unsplash.com