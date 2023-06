Dankbaarheid: het werkt écht (wetenschappelijk bewezen) en zo profiteer je ervan

Schrijven in een journal, dankbaarheidsmeditaties of ‘s avonds in bed denken aan de leuke dag. Het zijn allemaal manieren om dankbaar te zijn. En inmiddels ziet ook de wetenschap wat het voor je mental health kan betekenen.

Wat is de invloed van dankbaarheid, daar probeerden wetenschappers twintig jaar geleden voor het eerst achter te komen. Voor die tijd was er amper onderzoek naar gedaan, schrijft de New York Times.

Totdat onderzoeker en psycholoog Robert A. Emmons zijn bevindingen presenteerde: dankbaarheid leek wel degelijk ons welzijn te verbeteren. Een golf aan nieuwe onderzoeken volgde.

Effecten van dankbaarheid

Verschillende onderzoeken toonden aan dat het “tellen van je zegeningen” bijdraagt aan onze emotionele gezondheid en relaties.

Maar, “Dankbaarheid voelen is maar goed voor de helft van de invloed,” volgens Philip Watkins, hoogleraar psychologie aan de Eastern Washington University. “Dankbaarheid úiten is net zo belangrijk.”

Het schrijven van dankbaarheidsbrieven of lijstjes kan bijvoorbeeld angst, slaapproblemen en depressie verminderen, je zelfvertrouwen boosten en tevredenheid over het leven verbeteren, blijkt uit verschillende onderzoeken. Ook kan het zorgen voor een lagere bloeddruk en hogere Hartslagvariabiliteit.

Meer dan voelen: hoe je dankbaarheid kunt uiten

Het geven van een compliment of uitspreken van je waardering, zorgt er wetenschappelijk bewezen voor dat we “dichter bij elkaar komen,” volgens psycholoog Sara Algoe, die dankbaarheid in relaties onderzocht.

Dat verbetert niet alleen het welzijn van de zender en ontvanger, maar zelfs dat van iemand die er getuigen van is. Een klein geluksmoment voor drie partijen.

Ja leuk, maar ik moet dóór

In een vol leven kan het soms lastig zijn om tijd te maken voor een moment van waardering. Toch is het erg nuttig, en hoeft het volgens onderzoeken maar één keer per dag.

De kunst is om het op lange termijn vol te houden. Dan profiteer je namelijk van de positieve effecten, volgens hoogleraar psychologie Joel Wong aan de Indiana University’s School of Education.

“Om een blijvende gewoonte te ontwikkelen, kun je een dankbaarheidsoefening koppelen aan een routine die al is ingesleten. Ik doe dat bijvoorbeeld wanneer ik mijn computer ‘s ochtends aanzet.”

Kwaliteit over kwantiteit

Een flinke dankbaarheidsbrief is goed. Maar een kort lijstje of SMS’je aan jezelf kan net zo nuttig zijn. Kwaliteit over kwantiteit, vindt hoogleraar Wong.

“Specificiteit is belangrijk omdat het onze ervaring van dankbaarheid verdiept,” vertelt hij. Want op lange termijn gaat je dankbaarheid voor ‘een leuke wandeling’ of ‘goed gesprek’ slijten. Daarom helpt het om te focussen op die mooie bloem die je tegenkwam of fijne woorden van je gesprekspartner.

Joel Wong stelde een lijst met 100 vragen op die kunnen helpen om het leven wat rooskleuriger (en specifieker) te zien. Al stel je jezelf er maar eentje per dag.

Bron New York Times Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 27 juni 2023