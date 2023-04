Stap in de goede richting: steeds meer landen krijgen partnerverlof

Waar in 1990 maar 46 landen partnerverlof kenden, is dat inmiddels gegroeid naar 107 landen. Dat is niet alleen goed nieuws voor de ouders, maar ook voor de gelijkheid tussen man en vrouw.

Volgens een rapport van de World Policy Analysis Center heeft nu 63 procent van de landen betaald partnerverlof. Er is echter nog wel een groot verschil in de duur van dat verlof. Waar je in veel landen binnen Europa minimaal drie maanden verlof krijgt, is dat in Nederland maximaal negen weken. Opvallend is dat er in Amerika nog geen betaald partnerverlof geldt.

Gendergelijkheid

Hoewel de steun voor het verlof dus groeit, is er nog steeds een stigma rondom mannen die vrij nemen om voor hun kinderen te zorgen. Toch blijkt uit onderzoek dat het veel voordelen heeft, zowel voor de partners als de economie.

“We gaan gendergelijkheid niet krijgen als we vaders geen verlof geven,” zegt Jody Heymann, hoogleraar volksgezondheid aan UCLA. We zijn er wereldwijd nog niet helemaal, maar dat het aantal landen met partnerverlof groeit, is een stap in de goede richting.

Tekst Bente van de Wouw Bron Axios Illustratie Louise Lockhart

Gepubliceerd op 19 april 2023