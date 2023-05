Het Hooggerechtshof in Amerika schort het verbod op de abortuspil op

Even leek het erop dat er in Amerika een verbod kwam op de veelgebruikte abortuspil mifepriston. Regering-Biden en de fabrikant van het medicijn dienden echter een noodverzoek in om het verbod op te heffen, dat is goedgekeurd door het Hooggerechtshof.

Het medicijn werd in 2000 in Amerika goedgekeurd door medicijnwaakhond FDA. Mifepriston wordt bij ongeveer de helft van alle abortussen in het land gebruikt. De stoffen in het medicijn wekken een miskraam op en het wordt ingezet als een zwangerschap bijvoorbeeld ongewenst is of niet goed is gegaan.