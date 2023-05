Met dit initiatief gaan glazen potjes niet de glasbak in, maar worden ze hergebruikt

Gebruikte glazen potjes in de glasbak? Zonde, vindt het nieuwe bedrijf Pakt, dat ze wil wassen en hergebruiken.

Oud glas belandt vaak in de glasbak, maar dat kan duurzamer, vertelt Peter Verweij, oprichter van de start-up Pakt, aan Trouw. Samen met een aantal studiegenoten van de Technische Universiteit Eindhoven en de Technische Universiteit Delft kwam hij op het idee om glazen potjes een tweede leven te geven.

Niet zo duurzaam

Glazen potten die je in de glasbak gooit, worden omgesmolten tot nieuw glas. Helaas is dat niet zo duurzaam als het klinkt. Het omsmelten van glas kan namelijk alleen in ovens op vijftienhonderd graden, met fossiel gas. Dat levert een grote CO₂-voetprint op. Maar het kan dus anders, zegt Verweij. Bier- en frisdrankflesjes worden tot wel veertig keer hergebruikt, waarom zou dat niet met glazen potjes kunnen?

Schone potjes

Pakt sloeg de handen ineen met thuisleverancier Picnic om te bewijzen dat het idee haalbaar is. Picnic nam bij het afleveren van de boodschappen bij duizend huishoudens in Alphen aan den Rijn lege potjes mee. Die potjes werden vervolgens in Woerden door Pakt gesorteerd en gewassen. Het resultaat: schone potjes, klaar om opnieuw gevuld en gebruikt te worden. Bedrijven als Hak, Servero en Kesbeke hebben al interesse in het idee en zijn partner geworden.

Wasstraat

Ook Marcel Keuenhof van Kennisinstituut Duurzaam Verpakken juicht het initiatief toe. Hij vindt het een goede manier om zuinig om te gaan met grondstoffen en kapitaal. Hoewel kwaliteitsmanagers van voedselbedrijven aanvankelijk misschien toch nog liever nieuwe potten gebruiken, moet er een manier zijn om het glaswerk veilig te kunnen reinigen in daarvoor bestemde wasmachines. Wil Pakt grootschalig te werk gaan, dan moet er eerst een verfijnde wasstraat voor potjes komen.

Sap- en wijnflessen

Pakt denkt al flink vooruit. In de toekomst zouden ze ook graag sap- en wijnflessen hergebruiken. Dat is wel wat lastiger, aangezien wijnflessen allerlei vormen en diktes hebben. En de flessen moeten bij voorkeur uit Nederland komen, want een wijnfles uit Zuid-Afrika redden en terugverschepen is natuurlijk ook vervuilend.

Hoe dan ook: een veelbelovend initiatief. Niet voor niets heeft Pakt afgelopen week de Rabo Duurzame Innovatieprijs in de categorie Energietransitie ontvangen. Potje af.

Tekst Sophie ten Dam Bron Trouw Fotografie Vera Lair/Stocksy

Gepubliceerd op 24 mei 2023