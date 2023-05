Naar het theater zonder overprikkeld te raken: hier kan het voortaan

Een dag of avond uit naar het theater kan best overweldigend zijn: al die indrukken, mensen en prikkels in korte tijd. Het Nationale Theater in Den Haag speelt daarop in en opende een rustruimte in de Koninklijke Schouwburg.

Die permanente ruimte vind je bij het eerste balkon en is bedoeld voor bezoekers die snel overprikkeld raken: denk aan mensen met autisme, niet-aangeboren hersenletsel, het postcovidsyndroom of een burn-out. “Bezoekers die gevoelig zijn voor prikkels kunnen zich daar voor, tijdens en na de voorstelling in alle rust terugtrekken,” vertelt Martijn Westerop van HNT Onbeperkt in een artikel voor Volkskrant.

Dat terugtrekken wordt extra makkelijk gemaakt doordat een aantal stoelen op het eerste balkon zijn geslecteerd speciaal voor die bezoekers. Die zitplaatsen bevinden zich direct naast de rustruimte, zodat je ongezien de zaal kunt verlaten als het je te veel wordt.

Bij sommige voorstellingen doet het theater nog een extra duit in het zakje. Dan is er in de rustruimte een horecamedewerker beschikbaar die voor drankjes zorgt en met een ‘voorbij de rij-verklaring’ hoef je niet in de drukte bij de ingang te wachten. Zo kun je in alle rust van de voorstelling genieten.

Tekst Bente van de Wouw Bron Volkskrant Fotografie Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 10 mei 2023