Onderzoek: een groene tuin is goed voor je gezondheid

Groen in je tuin geeft niet alleen een prettige aanblik, het zou ook goed voor je gezondheid zijn, blijkt uit Nederlands onderzoek. Zo zit dat.

Het groenetuinonderzoek is uitgevoerd door Wageningen Environmental Research en het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel). De conclusie was dat mensen met meer dan vijftig vierkante meter groen bij hun huis zo’n tien procent minder last hebben van hartziekten. Ook het aantal beroerten en hersenbloedingen ligt bij deze mensen wat lager.

Goed voor de mens, goed voor de wereld

Hoewel de onderzoekers een oorzakelijk verband niet aan kunnen tonen, is duidelijk dat gezondheid en een groene tuin hand in hand gaan. Stichting Steenbreek, initiatiefnemer van het onderzoek, pleit voor de vergroening van tuinen en geeft in een artikel in Trouw aan dat dat nog beter kan in Nederland. Zo is op dit moment maar een derde van het totale tuinoppervlak groen.

Dat is zonde, want een groene tuin is niet alleen beter voor de mens, maar ook voor de biodiversiteit en het klimaat. Zo loopt regenwater er effectiever de bodem in dan bij een betegelde tuin. Plus: groene tuinen nemen warmte beter op dan steen, en dat is welkom met temperaturen die steeds hoger worden vanwege klimaatsverandering. Tijd voor een bezoek aan het tuincentrum, dus.

Tekst Bente van de Wouw Bron Trouw Fotografie ©Nick Bondarev/Stocksy

Gepubliceerd op 28 april 2023