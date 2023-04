Nederland loopt in: zo staat het ervoor met de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen

Een lager salaris, meer zorgtaken en minder kans op een hoge functie: op veel vlakken hebben vrouwen een achtergestelde positie ten opzichte van mannen. Maar deze achterstand zal de komende jaren sneller afnemen, volgens experts.

Eerlijk (verdelen) duurt het langst

Het World Economic Forum (WEF) doet jaarlijks onderzoek naar de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen over de hele wereld. Ook Nederland levert data voor het onderzoek aan, onder leiding van hoogleraar strategie en innovatie Henk Volberda. Volgens Volberda is de voorspelde vermindering van ongelijkheid voornamelijk te danken aan de overheid.

Zo krijgen sinds 2022 kersverse moeders en vaders in loondienst negen weken lang zeventig procent van hun salaris doorbetaald tijdens hun ouderschapsverlof, schrijft nu.nl. Dit kan volgens Volberda positief uitpakken voor jonge moeders, doordat ze zorgtaken zo eerlijker kunnen verdelen. Ook kan het doorvoeren van de bijna gratis kinderopvang hieraan bijdragen, volgens hoogleraar vaderschap Renske Keizer.

Op de werkvloer

De achterstand helemaal opheffen, zal met alleen deze maatregelen niet lukken, verwacht Keizer. “Zo werken er bijvoorbeeld meer vrouwen dan mannen in de zorg, en maken de werkroosters het moeilijk voor vrouwen om fulltime te werken. En wie deeltijd werkt, stroomt minder gemakkelijk door naar een hoge functie.”

Om toch meer vrouwen aan de top te krijgen, voerde de overheid sinds januari 2022 een vrouwenquotum in voor grote bedrijven. De raden van commissarissen moeten minimaal voor een derde uit vrouwen bestaan, wat de gelijkheid bevordert. “Meisjes zien zo meer voorbeelden om later ook dat soort posities te ambiëren,” vertelt Volberda.

Volgens hem zou de overheid er goed aan doen om zichzelf zo’n vrouwenquotum op te leggen. Wel ligt de loonkloof tussen vrouwen en mannen bij de overheid lager, ongeveer drie procent, dan gemiddeld in het bedrijfsleven: zes procent. Dit verschil nam tussen 2008 en 2020 ieder jaar af, volgens nu.nl.

Nederland doet het best goed, toch?

Je zou misschien denken dat Nederlandse vrouwen het goed voor elkaar hebben als het gaat om ongelijkheid. Toch staat ons land op plek 28 van de 140 deelnemende landen. Dat is ruim onder buurlanden België (veertiende plek) en Duitsland (tiende plek), volgens hoogleraar Volberda. Wel denkt hij dat we de achterstand op koplopers IJsland en Noorwegen de komende jaren zullen inlopen. Laten we daar dan maar flink naar uitkijken.

Meer lezen

Tekst Ruby Wijdenbosch Illustratie Léa le Pivert Bron nu.nl

Gepubliceerd op 18 april 2023