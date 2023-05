Op de fiets naar je werk: in België krijg je daar een vergoeding voor

Goed voor het milieu én voor jezelf: in België gaan steeds meer mensen met de fiets naar het werk. Misschien wel omdat je daarvoor een vergoeding krijgt van je werkgever.

Het klinkt ideaal, een extraatje verdienen tijdens de reis naar je werk. In België kan het, en vooral in Vlaanderen wordt daar gebruik van gemaakt. De vergoeding voor mensen die fietsen naar werk was er al een tijdje, maar vanaf 1 mei is deze verhoogd – nu krijg je € 0,27 per gefietste kilometer, schrijft Het laatste nieuws. Dat lijkt misschien weinig, maar tel je winst maar uit als je een aantal keer per week tien kilometer fietst.

Leenfiets

Met de elektrische fiets is het nog makkelijker om die kilometers te halen. En het mooie is: vaak kun je via je werk een fiets leasen, en verdien je dus terwijl je fietst het aankoopbedrag terug, waardoor de fiets na een tijdje van jou is. In Nederland bestaat een soortgelijke regeling – meestal betaal je hier een maandelijks bedrag aan je werkgever tot de fiets is afbetaald.

Geen files

In Vlaanderen slaat de vergoeding aan: een op de vijf werknemers fietst daar al naar werk, blijkt uit een enquête van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Onder andere door de opkomst van de elektrische fiets lijkt fietsen nu echt een alternatief voor de auto of het openbaar vervoer. Mensen willen voornamelijk de files een stap voor zijn. Daarnaast is het een toegankelijke manier om fitter te worden. Het relatief vlakke landschap is bovendien een voordeel.

De wil is er

In Nederland is het aandeel mensen dat naar hun werk fietst nog minder groot, terwijl de omstandigheden grotendeels vergelijkbaar zijn. Een gebrek aan wil is het niet: meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan graag naar werk te willen fietsen. Een vergoeding lijkt dus een goed idee, dat maakt toch veel goed als je een keer natregent.

Wil je ook naar je werk fietsen? Overleg eens met je werkgever, vaak zijn er meer mogelijkheden dan je denkt. 25 mei is het Fiets naar je Werk Dag, een goed moment om je plannen in de praktijk te brengen.

Meer lezen

Tekst Marissa Koenderink Bron Het laatste nieuws Fotografie Luke + Mallory Leasure/Stocksy

Gepubliceerd op 3 mei 2023