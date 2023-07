Dit kan een opgeruimd huis voor je mental health betekenen, volgens onderzoek + opruimtips

Opgeruimd huis, opgeruimd hoofd. Werkt het echt zo? Want soms kan het op een volle dag toch ook juist fijn zijn om rommel te laten liggen? Dit zegt de wetenschap erover + tips om toch te gaan puin ruimen op een slechte dag.

Het is een dubbel gevoel: gestrest raken omdat overal troep ligt, maar je ook gejaagd voelen van het idee dat er nog zoveel te organizen is. Toch kan het een en ander in huis doen goed voor je zijn, blijkt uit onderzoek.

“Het komt erop neer dat wanneer onze geest overweldigd raakt, onze leefruimtes ook rommelig kunnen worden. Op zijn beurt kan een rommelige ruimte leiden tot stress, angst, concentratieproblemen en gespannen relaties,” zegt Peggy Loo psycholoog en directeur van Manhattan Therapy Collective tegen Forbes Health.

Er zijn verschillende onderzoeken die de invloed van woonomgeving op de mentale gezondheid aantonen. Zo toonde een Chinees onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers verbonden aan de universiteit van Beijing en Shanghai, aan dat respondenten met een opgeruimd huis ‘meer kans hebben op een goede gezondheid.’

De invloed van opruimen op mentale gezondheid

Een onderzoek door verschillende Amerikaanse onderzoekers onder jongvolwassenen toonde aan dat een opgeruimd huis kan zorgen voor een gevoel van orde, controle, vertrouwen en routine.

Daarnaast komt het gelukshormoon endorfine vrij bij de handeling van het opruimen of schoonmaken, vertelt Danielle Roeske; psycholoog en hoofd residentiële diensten bij Newport Healthcare.

Volgens Peggy Loo kan opruimen een uitlaatklep zijn en reguleert het daarom emoties. Het kan na een lange dag (ook al voelt dat niet zo), best fijn zijn om gedachteloos iets met je handen te doen. Ook bevordert een opgeruimd huis je concentratie doordat er minder afleiding is.

Soms gaat het écht niet

Het kan voor mensen met een depressie, burn-out of angstklachten wel lastig zijn om de energie op te brengen. Volgens Loo kan het dan helpen om professionele hulp in te schakelen.

“En,” zegt ze, “Weet dat je het opruimproces rustig aan kunt doen en een aanpak kunt vinden die voor jou werkt, terwijl je toewerkt naar een schoner huis en een betere geestelijke gezondheid.”

Zo ga je aan de slag én houd je je huis opgeruimd: 6x tips

Begin met de belangrijkste kamer

Dat kan volgens Danielle Roeske de ruimte zijn waar je het vaakst bent, of je favoriete ruimte. Begin klein

“Het is verbazingwekkend hoeveel je kunt organiseren en opruimen in slechts 15 minuten per dag,” zegt Lauren Saltman, professioneel organizer en eigenaresse van Living Simplified. De keukentafel afruimen of afwas doen kan al een flink verschil maken. Geef spullen een ’thuis’

Zoek vaste plekken. En als je het moeilijk vindt om spullen die je veel gebruikt op te ruimen, kies dan een vaste plek in de buurt van de plek waar je het voorwerp gebruikt, tipt Brenda Scott, eigenaresse van organizingbedrijf Tidy my Space. Visualiseer een doel

Het kan helpen om vast te houden aan wat je wilt bereiken met een opgeruimd huis, volgens Lesley Spellman, oprichter van verschillende opruimbedrijven. Misschien is jouw doel een fijnere omgeving voor je huisgenoten of -dieren. Of dat je eindelijk dat etentje met vrienden kunt organiseren. Maak van de belangrijkste taken vaste klussen

Zoals bijvoorbeeld het vuil wegbrengen of aanrecht schoonvegen. Door dit te blijven doen, wordt het een routine en geen stressfactor meer. Stel grenzen

Als je te veel doet of te hoge eisen aan jezelf stelt, kan dat demotiverend werken, volgens Spellman. “Niet iedereen heeft hetzelfde energieniveau of even veel tijd. Hou het realistisch, maar probeer ook uit je comfortzone te stappen. Je kunt grote klussen ook opdelen over meerdere momenten.”

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Marjolijn Polman Bron Forbes Health