Jong&Out: dit is een nieuw platform voor LGBTQIAP+-jongeren

Via het socialmediaplatform Jong&Out kunnen jongeren tot en met achttien jaar in een veilige omgeving in contact komen met gelijkgestemde leeftijdsgenoten.

Wat je seksuele oriëntatie en gender-identiteit ook is, via Jong&Out ontmoet je andere queer jongeren, zie je wat je vrienden doen, kun je berichten sturen en content liken. Eigenlijk net zoals op elk ander socialmediaplatform.

Een veilige plek om te verbinden

Het idee van de app is geïnspireerd op onderzoek dat aantoont dat verbinding met gelijkgestemde leeftijdsgenoten de beste manier is om de mentale gezondheid van queer jongeren te verbeteren. Sinds de officiele lancering in 2020 hebben al 4.000 tieners zich aangemeld bij Jong&Out.

De community en verbinding die de app biedt, is belangrijk. LGBTQIAP+-jongeren hebben twee keer zo veel kans op mentale uitdagingen. Ook zijn haatmisdrijven nog altijd aanwezig in de gemeenschap.

Zo deelt Instagrammer Marthe Woertman: “Toen ik opgroeide, had ik geen safe space waar ik anderen in de queer community kon ontmoeten. Ik wou dat ik zo’n plek had, waar ik met andere queer mensen kon praten over het lastige gedeelte van queer zijn, maar ook het leuke gedeelte.”

Ben je ouder dan 18?

Ben je ouder dan achttien en val je dus buiten de leeftijdsgrens van Jong&Out? Er zijn nog meer manieren om nieuwe vrienden te maken en mensen te ontmoeten van de LGBTQIAP+-community. Jong&Out zette ze op een rijtje:

Meer lezen

Tekst Lisanne van Marrewijk Fotografie Jong&Out

Gepubliceerd op 19 juli 2023