Protesterende ouderen: klimaatactivisme is voor iedereen

Protesteren voor het klimaat typisch iets voor jongeren? Nee hoor, in Amerika gaan nu ook ouderen massaal de straat op.

In de Verenigde Staten laten steeds meer oudere mensen hun stem horen: er is een heuse rocking chair rebellion gaande. Die geuzennaam komt uit de koker van Third Act, een organisatie die oudere Amerikanen uitnodigt om bij te dragen aan wereldverbetering. Met succes, want in dertig verschillende staten demonstreerden duizenden senioren al tegen grootschalige investeringen in fossiele brandstoffen.

Onder druk

Jongeren de klimaatcrisis maar laten oplossen, is oneerlijk, zegt Bill McKibben, mede-oprichter van Third Act. Om actief te veranderen, moeten we de handen ineenslaan, vindt hij. “Zeventig miljoen Amerikanen zijn ouder dan zestig. We stemmen, we zijn politiek betrokken en we hebben financiële middelen. Als je het systeem onder druk wilt zetten, kun je ons er wel bij hebben.”

Schommelstoelen

Senioren voelen zich ook steeds meer betrokken bij de klimaatcrisis. Dit werd al duidelijk tijdens de National Day of Action to Stop Dirty Banks, waarbij mensen van boven de zestig op schommelstoelen voor bankfilialen van grote banken zaten (vandaar de naam rocking chair rebellion). Ze knipten ook hun bankpas door uit protest tegen het klimaatonvriendelijke beleid van deze banken. HSBC, de grootste Europese bank, kondigde in december al aan te stoppen met investeren in de olie- en gasindustrie. Hoe meer klimaatactivisten, hoe meer druk er wordt uitgeoefend op Amerikaanse banken om hetzelfde te doen, zegt McKibben.

Bijdragen aan de toekomst

Ook onderzoekers zien een toename van klimaatactivisme onder de oudere generatie. “Uit psychologisch onderzoek blijkt dat als mensen de zeventig passeren, ze vaak de motivatie voelen om bij te dragen aan een toekomst die ze zelf mogelijk niet meer meemaken,” zegt Karl Andrew Pillemer, socioloog aan de Cornell University. Dave Freedman, lid van de Elders Climate Action, bevestigt die uitspraak. Samen met zijn vrouw zet hij zich sinds zijn pensioen in voor klimaatactivisme, omdat hij bezorgd is over de toekomst. “Het gaat niet alleen om mijn kinderen, maar ook om die van anderen,” zegt hij.

Zegen

Al gaat het de ouderen daarnaast ook om hun eigen belang. Door klimaatverandering verslechtert namelijk de luchtkwaliteit en ontstaan meer hittegolven. Omdat ouderen hier gevoeliger voor zijn, maakt de opwarming van de aarde hen dus echt kwetsbaarder. Bijkomend voordeel van de protesten is dat de ouderen zo met elkaar in contact komen, wat welkom is gezien de eenzaamheid onder senioren. “Ik heb nieuwe vrienden en een gevoel van zingeving doordat ik dit doe. Het is een zegen,” zegt Jim Thompson, oprichter van THIS! Is What We Did, een actiegroep voor mensen boven de vijftig.

De bijdrage aan klimaatactivisme door ouderen is dus een win-winsituatie. Ze varen er zelf wel bij en ook voor jongeren is het fijn om te worden bijgestaan door een oudere generatie: staan ze er niet alleen voor, als ze de aarde willen beschermen.

Tekst Marissa Koenderink Bron The revelator Fotografie Julia Volk/Stocksy

Gepubliceerd op 9 juni 2023