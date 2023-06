Bewegen met de ‘walking workout’: zo combineer je wandelen met oefeningen (ook thuis)

Stap, stap, stap, hups, zwaai, stap, stap, spring. Verschillende socialmediaplatformen staan vol met een nieuwe trend: de walking workout. Handig voor als je thuiswerkt, vindt dat je meer moet bewegen of een rondje door de buurt niet helemaal jouw ding is.

Het doet denken aan Nederland in beweging, wat misschien een stoffg zestigplusimago heeft, maar best een goede stok achter de deur is als je druk bent of stiekem een hekel hebt aan sporten. Zo heb je nu op TikTok, YouTube en Instagram een nieuwe manier om je uit die stoel te trekken.

Wat een gedoe, al dat bewegen

Voor sommige mensen kan het best lastig zijn om aan voldoende beweging te komen. Bijvoorbeeld als je zittend werkt, een drukke baan hebt of om welke reden dan ook moeite hebt met sporten.

Volgens het Voedingscentrum zou je minstens 150 minuten per week aan matige of matig-intensieve of intensieve inspanning moeten doen. En dan het liefst verspreid over meerdere dagen. Matig-intensief is bijvoorbeeld wandelen of fietsen. Intensief betekent hardlopen, gewichtheffen, dansen of een andere pittige sport.

De walking workout

Na heel wat jaren Flow maken, weten we dat zo’n dagelijkse portie beweging niet alleen goed is voor je fysieke gestel, maar ook voor je bovenkamer. Daarom is deze nieuwe trend een fijne, vinden wij.

Je vindt ze op TikTok, YouTube en Instagram: de walking workouts. Het is een wandeling op de plaats, met af en toe een extra armbeweging of sprongetje. Je hebt ze in allerlei verschillende vormen, van rustig tot intensiever. Het voordeel is dat je zo ook aan je beweging komt wanneer het even niet uitkomt om de buitenlucht in te gaan.

Bewegen voor je hoofd

Uit meerdere grootschalige onderzoeken blijkt inmiddels dat bewegen ook goed is voor je mentale gezondheid. Het helpt tegen onder meer stress en angst. Soms blijkt het zelfs effectiever dan therapie of medicatie. Sporten is dan ook de enige activiteit die in je brein vier verschillende gelukshormonen tegelijkertijd kan activeren.

Toch de deur uit?

Soms kan het fijn zijn om toch een rondje buitenlucht te doen (als het zonnig en droog is). Heb je het geluk dat je je weinig aantrekt van wat anderen vinden? Doe je walking workout inclusief gekke hupsjes gewoon tijdens een wandeling door de buurt.

Liever ‘normaal’ wandelen? Een tip om wat intensiever te bewegen tijdens je dagelijkse rondje (ook al mag het in de meeste bossen niet): ga van de gebaande paden af. Kijk wel uit voor planten en bloemen, en wespennesten. 😉

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Marjolijn Polman

Gepubliceerd op 30 juni 2023