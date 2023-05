Weg met de prestatiedruk onder jongeren: het ideale plaatje bestaat niet

Zo hard mogelijk werken lijkt nog steeds de norm te zijn in onze maatschappij en ook de jeugd heeft last van prestatiedruk. Daarom startten jongerenorganisatie Young Impact en psycholoog Thijs Launspach de campagne Goed Genoeg.

Die campagne is bedoeld om prestatiedruk onder jongeren tegen te gaan. Leerlingen gaan het gesprek aan, krijgen lessen over de drang tot presteren en worden geïnspireerd om positief over zichzelf te denken. Volgens Wendy Kakebeeke, directeur van Young Impact, helpt het bijvoorbeeld om elkaar complimenten te geven over wie ze zijn, en dat dat goed genoeg is.

Volgens haar verlaagt het praten ook meteen het gevoel te moeten presteren. Zo zegt ze in een artikel voor RTL Nieuws: “Als leerlingen prestatiedruk in de klas of met leeftijdsgenoten kunnen bespreken, dan merken ze dat het niet alleen bij hen speelt. Dat helpt met het verminderen van de druk die ze ervaren.”

En dat is nodig: maar liefst een op de drie jongeren voelt prestatiedruk. Volgens Launspach komt dat vooral omdat de directe omgeving de lat te hoog legt: “Jongeren staan momenteel onder grote druk door school, hun ouders, verwachtingen onderling en door wat ze op hun sociale media te zien krijgen over hoe het leven eruit moet zien,” zegt hij. Meer informatie over de campagne vind je op de website van Young Impact.

Tekst Bente van de Wouw Bron RTL Nieuws Fotografie ©Oleksandra Stets/Stocksy

Gepubliceerd op 8 mei 2023