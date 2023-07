Leuk plan (en uitje): een gymnastiek-evenement zónder competitie

Sporten, feesten en vriendschappen sluiten met mensen van over de hele wereld. Na 32 jaar vindt binnenkort The World Gymnaestrada weer plaats in Amsterdam.

Een groot gymnastiekfestijn met ‘licht olympisch gevoel’: van 30 juli t/m 5 augustus opent de RAI in Amsterdam haar deuren voor alle sportfanaten. Iedereen kan namelijk meedoen aan De Wereld Gymnaestrada, ongeacht geslacht, leeftijd, ras, religie, cultuur, bekwaamheid of sociale status.

Er zijn op dit evenement allerlei verschillende dingen waar je aan kunt meedoen. Zoals een dans over inclusie op het nummer Born this way van Lady Gaga, bijvoorbeeld. Verder zijn er deelnemers van over de hele wereld die met hun groepen optredens geven in acrobatiek en dans en kun je langs de silent disco of openluchtbioscoop.

World Gymnaestrada 2023

De allereerste editie van het internationale sportfestijn werd gehouden in Rotterdam in 1953. Het doel van de organisatie is om gymnastiek voor iedereen leuk en toegankelijk te maken, ook als je geen topsporter bent. Een soort olympische spelen voor iedereen, ook als je nog meer een kind bent, juist al op leeftijd, of als bewegen geen vanzelfsprekendheid is.

Als je mee wilt doen (of wilt kijken) kun je hier tickets kopen. Wiel gratis een dagje wil gymmen: in de ‘fan zone’ op het voorplein van de RAI kun je terecht voor een dagje uit. Je kunt hier klimmen, springen, turnen, eten, drinken en meer voor jong en oud.

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Tana Teel/Stocksy

Gepubliceerd op 17 juli 2023