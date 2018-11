Flow-inzichten van de redactie #2

In Flow 7 vertellen Flow-bedenkers Irene en Astrid wat ze hebben geleerd van tien jaar Flow. Dat maakte ons nieuwsgierig: wat voor inzichten heeft de rest van de redactie zoal opgedaan? Deze keer: Jolanda, Rachel en Caroline.

Jolanda (general managing editor): “Een van de extra’s van werken bij Flow is de constante stroom van inzichten en ideeën over hoe je de dingen ook eens kunt aanpakken. Zo is voor mij de ‘frisse blik’ een eyeopener geweest. Het is een begrip uit de mindfulness waarmee bedoeld wordt: probeer met een nieuwsgierige blik je omgeving te bezien, onbevangen als een kind.

Door deze frisse blik geniet ik bijvoorbeeld elke ochtend van een in wezen saai stukje op de route naar het werk – de rijen bomen daar blijken altijd weer een mooi plaatje op te leveren. In de zomer vol en groen, soms met de vochtige bladeren glinsterend in de zon, in de herfst kleurig en meebuigend met een storm, en ’s winters kale staketsels met vaak een prachtige zonsopgang erachter. Bewust naar iets kijken alsof je het voor het eerst ziet, het levert je tegelijkertijd een geluks- en een vertraagmoment op.”

Caroline (managing editor): “Een van mijn eerst verhalen voor Flow ging over creativiteit. Over craften om precies te zijn, het Engelse woord voor het vreselijke Nederlandse woord ‘knutselen’. In het buitenland werd craften destijds veel serieuzer genomen dan hier, waardoor ik ontdekte: ik hoef me helemaal niet te schamen dat ik het leuk vind om te tekenen. Ook belangrijk: ik leerde dat het niet perfect hoeft. Dus nu teken ik omdat ik er zin in heb, inclusief mislukte tekeningen. En ik heb leren haken – ook daar is het stoffige imago inmiddels wel vanaf, gelukkig.”

Rachel (managing editor internationale Flow): “Twee jaar geleden werd ik door Irene gevraagd te komen helpen bij het maken van de Engelstalige editie van Flow. Ik was op dat moment net een jaar freelancer, maar het was geen leuk jaar geweest. De grote reorganisatie die er de oorzaak van was dat ik voor mezelf was begonnen, had er veel zwaarder in gehakt dan ik me destijds realiseerde.

Van schrik was mijn hoofd teruggesprongen op de fabrieksinstelling en in mijn geval uitte zich dat in oogkleppen op en me begraven in het werk. Niet gezond, wist ik ergens wel, maar de schrik en de angst waren te groot om aan de rem te gaan hangen. Dus toen de klus van Flow erbij kwam, dacht ik in eerste instantie vooral: ha mooi, meer werk. Wat ik toen nog niet wist, was dat het me veel meer zou brengen dan alleen werk.

Omdat ik voor Flow zo veel mooie verhalen mocht nalezen, waren er regelmatig momenten waarop ik mijn werkpet even af moest zetten als ik iets las wat me persoonlijk raakte. Verhalen over hoe goed het soms is om even niks te doen, bijvoorbeeld. Of de kunst van het kijken naar wat je wél hebt. En wat het je kan brengen als je om hulp durft te vragen. Dan ging er een lichtje aan, waardoor ik soms even lang genoeg op de rem kon gaan staan om me gezondere keuzes voor te nemen. We zijn inmiddels een paar jaar verder en dankzij heel veel lieve mensen om me heen, geluk, geduld en – vooruit – een beetje hard werken, ben ik tegenwoordig een veel vrolijkere freelancer. Maar wat ook hielp: al die kleine en grote inzichten die zomaar mijn hoofd binnen dwarrelden tijdens het redigeren van Flow.”