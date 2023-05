‘Productiviteit is ook niet alles (en het nut van nutteloze dingen doen)’

Lisanne van Marrewijk is online editor van Flow en nieuwsgierig naar alles wat het leven te bieden heeft. Onlangs verhuisde ze naar Stockholm en ze schrijft over wat dat haar brengt. Deze keer: de balans tussen productiviteit en nutteloosheid.

Soms laat m’n productiviteit lang op zich wachten. En met soms bedoel ik vaker dan me lief is. Dan neem ik me voor om vroeg op te staan en de beste uren van de dag goed te benutten, maar voordat ik het weet is er anderhalf uur voorbij en heb ik alleen drie keer wat anders aangetrokken, m’n nagels gevijld en rommeltjes in huis verplaatst.

Rommelen is onbelangrijk en niet urgent

Stiekem dacht ik dat een verhuizing naar het buitenland zou zorgen voor minder afleiding (je hebt hier immers geen vrienden, geen afspraken en dus meer focus), maar de waarheid is dat ik ook in Zweden nog altijd een rommelaar ben.

En onbelangrijke dingen, daar schiet je niks mee op. Dat leerde ik al een tijd geleden toen iemand mij op de Eisenhower-matrix wees: de route naar focus en productiviteit. Niet urgente, onbelangrijke taken? Die doen we liever niet. Ze leiden je af van jouw o zo mooie doelen.

Lummelen brengt motivatie en inspiratie

Toegegeven: ik kan absoluut wat minder tijd doorbrengen op social media, m’n telefoon wegleggen als ik werk en wat langer aan één stuk door focussen. Maar tegelijkertijd zijn het ook die nutteloze momenten die ik nodig heb om daarna weer door te kunnen. M’n gelummel helpt me om vervolgens te zeggen: zo, nu mag je weer aan de bak.

En ik lieg niet als ik zeg dat negen van de tien ideeën ontstaan als ik besluit even van m’n scherm weg te stappen en wat rommeltjes in huis te verplaatsen. Als ik vastzit in een zin of op zoek ben naar een bepaald woord zijn het vaak de onzinnige momenten waarop ik vind wat ik zoek.

Waardeer nutteloosheid

Hoewel aanmodderen in eerste instantie misschien een nutteloos gevoel geeft (je vinkt dan immers geen taken af), denk ik dat we die momenten wat meer mogen waarderen. Omhelzen zelfs, en ons er vooral niet slecht over voelen. Of je nu in Nederland, Amerika of Zweden woont, de ongeforceerdheid van nutteloze, onbelangrijke dingen doen, brengt je meer dan je denkt.

Gepubliceerd op 19 mei 2023