Daaag, overvolle to do-lijst: minder doen kan dus gewoon (en levert zo veel op)

Bente van de Wouw is online editor van Flow en deskundige op het gebied van introversie en slow life. Ze ontdekte dat je geen boerderij met kippen nodig hebt om langzaam te leven. Dat kan ook gewoon – of júist – in het hectische nu. Deze keer: minder doen.

Vroeger – zegt de achtentwintigjarige – zag mijn agenda vaak zwart van de in pen genoteerde afspraken en to do’s. Ik koppelde mijn tevredenheid aan productiviteit. Tien taken afgestreept? Dan was het een goede dag. En als ik minder voor elkaar kreeg, voelde het een klein beetje alsof ik gefaald had. Dag mislukt.

Daar kwam ook nog eens bij dat ik soms naar mijn volgepende schriften, losse briefjes en agenda’s keek en dacht: maar wat heb ik nu eigenlijk écht voor elkaar gekregen? Fijn dat alles gelukt was, maar omdat de dingen waar ik daadwerkelijk om gaf – zoals buiten zijn, een boek schrijven, met familie zijn of alleen-tijd – niet op al die lijstjes stonden, kwam ik niet toe aan wat ik echt belangrijk vond.

Maximaal drie dingen moeten, de rest mag

Nu moet ik een beetje lachen om mijn to do-drang van toen, omdat ik weet: met zo’n ellenlange takenlijst win je eigenlijk nooit. Niet als je je taken niet haalt, maar ook niet als je wel overal een ‘check’ achter kunt zetten. Want al die vinkjes betekenen dat je van de ene taak naar de ander bent gerend, zonder ruimte in hoofd en leven voor het onverwachte, voor even rustig aan doen, voor stilstaan en simpelweg wat minder doen.

Echt stoppen met lijstjes doe ik niet, daarvoor hou ik er te veel van. Wat ik wel met mezelf heb afgesproken: maximaal drie dingen moeten en de rest mag. Op die manier heb ik meer tijd en aandacht voor wat ik graag af wil hebben, en behoud ik de vrijheid voor verrassende wendingen, nu-even-nietjes en tijd om langzaam aan te doen. En dat blijkt nog een groter gevoel van tevredenheid te geven dan een afgevinkte waslijst zonder (adem)ruimte.

Tekst Bente van de Wouw

Gepubliceerd op 8 mei 2023