Daria maakt kunst van echte bloemen: “Ik wil laten zien hoe mooi het tijdelijke is”

Daria Volokhova gebruikt een hamertechniek om bloemen in papier en stof te verwerken en te verwerken tot kunst. Met haar werk wil ze ook het belang van mentale gezondheid en ecologisch bewustzijn onderstrepen.

Wat ben je aan het doen?

“Ik maak botanische kunst door echte bloemen in papier en stof te hameren. Daaronder zit nog een andere missie: mensen laten zien hoe belangrijk mentale gezondheid is, en ecologisch bewustzijn.”

Waarom ben je hiermee begonnen?

“Ik heb in de mode-industrie gewerkt en zag daar de gevolgen van fast fashion. Het zette me aan het denken over de keuzes die ik maak en de verantwoordelijkheid die ik als kunstenaar en ontwerper heb. Ik ging op zoek naar alternatieve en eco­logische manieren om stoffen te verven en leerde zo verschillende ontwerpers kennen die met natuurlijke materialen werken. Ook ontdekte ik de hamertechniek, die ik eerst uitprobeerde met wat bloemen uit mijn eigen achtertuin. Het resultaat verraste me. Het gekke is dat er weinig kunstenaars met deze techniek werken. Waarschijnlijk omdat het een tijdelijke afdruk is die weer vervaagt. Dat vergankelijke spreekt mij juist aan: ik wil laten zien hoe mooi het tijdelijke is.”

Hoe werkt de hamertechniek?

“Het enige wat je nodig hebt, is aquarelpapier (of stof), een vers gesneden bloem of blad en een stalen hamer. Vouw het papier dubbel, leg de bloem ertussen en sla een aantal keer zachtjes maar stevig op het papier. Ga over het hele oppervlak van de bloem: begin in het midden en werk rond. Als je het papier openvouwt, vind je resten van de bloem en twee afdrukken aan beide kanten.”

Ben je zelf vaak in de tuin te vinden?

“Tuinieren is een belangrijk onderdeel van mijn werk, ik kweek het hele jaar door mijn eigen planten. Mijn favoriet is het viooltje. Vanwege de levendige kleuren en allerlei ingewikkelde details die heel goed doordrukken op stof of papier.”

Wat zijn je toekomstdromen?

“Zolang de zon schijnt en er bloemen bloeien, ga ik door met mijn werk. Ik zou graag met andere kunstenaars samenwerken. Op naar een groenere toekomst, letterlijk en figuurlijk.”

Interview Rachel Vieth

Gepubliceerd op 25 april 2023