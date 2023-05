Welke lessen leerde jij van het leven? We vragen het steeds iemand anders. Deze keer: de 5 inzichten van scenarioschrijver Roos Ouwehand.

1. Hoe persoonlijker, hoe herkenbaarder

“Als er iets misgaat in mijn leven of stom of naar of vervelend is, denk ik vaak: maar dit kan ik wel in mijn werk gebruiken – dat heeft iets troostend. Zoals schrijver Nora Ephron zei: ‘Everything is copy.’ Ik verwerk situaties nooit een-op-een, dus wanneer mijn kinderen ergens ongelukkig over zijn, komt dat niet letterlijk in de serie Oogappels terug. Daarnaast heb ik gemerkt dat wanneer ik zelf iets meemaak en me afvraag of het niet heel raar is, dat júíst de dingen zijn die kijkers herkenbaar vinden – hoe persoonlijker ik durf te zijn, hoe groter de herkenning.”

2. Er verandert niet veel als je ouder wordt

“Rond mijn 25ste zei acteur Joop Admiraal tegen me: ‘Er verandert echt niet zo veel als je ouder wordt. Je ogen gaan alleen wat sneller tranen in de wind.” Ik vond dat een mooie zin en een hoopvolle gedachte, maar ik geloofde het niet helemaal. Want op je twintigste denk je dat mensen van veertig halfdood zijn, en op je veertigste dat mensen van zestig geen gevoelsleven hebben. En nu ben ik 55 en denk ik dat bij mensen van tachtig. Ik ben inmiddels razend benieuwd en hoop dat dat ook niet klopt. Het is best shockerend dat we ouderen een beetje ontmenselijken, terwijl er gedurende je leven in het hartstochtelijk willen van dingen waarschijnlijk niets verandert.”

3. Liefde dijt uit

“Sommige mensen leven alsof we allemaal precies een kilo liefde krijgen om uit te delen, en daarna is het op. Stel dat ik twee kinderen heb en ik krijg nog een derde, dan zou ik bij die eerste twee kinderen wat liefde weg moeten halen om aan die derde te geven, want anders heb ik niet genoeg. Maar dat is natuurlijk niet waar. Want liefde kan exponentieel groeien en dijt uit naar gelang je er behoefte aan hebt – een prettige gewaarwording.”

4. Aardig zijn is het belangrijkste

“De Engelse schrijver Jan Morris – ze leeft niet meer – antwoordde in haar laatste grote interview op de vraag wat nou het belangrijkste is in het leven: ‘Everything good in the world is kindness.’ Dat klinkt misschien zachtaardig, maar ik ben het met haar eens. Vroeger kon ik nog weleens op licht cynische toon roepen: ‘Aardige mensen, daar kun je de gracht mee dempen.’ Alsof het iets is wat voor het oprapen ligt, maar ik ben er inmiddels achter dat dat niet zo is. Wanneer ik een écht aardig iemand tegenkom, ben ik daarom altijd onder de indruk.”

5. Je kunt ook het volgende vliegtuig nemen

“Ik ben altijd héél bang om ergens te laat te komen of om iets belangrijks niet op tijd af te hebben. Totdat een vriendin tegen me zei: ‘Je kunt ook het volgende vliegtuig nemen.’ Dat vind ik een mooie metafoor om te begrijpen dat het niet het einde van de wereld is als je iets niet helemaal goed doet. Er gaat niemand dood en er is niets onherstelbaar beschadigd. Dat zou ik wel wat vaker mogen denken, want een mens kan zichzelf soms helemaal gek maken. Om niets.”

24 mei 2023