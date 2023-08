Een compliment van Irene (en hoe dit leidt tot nieuwe inzichten)

Irene Smit is creative director van Flow en mental health-deskundige. Ze verwondert zich over de keuzes die we ongemerkt maken en geeft tips hoe je anders kunt kijken. Deze keer: de kracht van complimenten geven.

Lang geleden was ik een weekend met mijn vriendinnen in Antwerpen. ’s Avonds zaten we uitgeteld op de bank na een dag musea en shoppen, toen een van ons voorstelde een spel te doen. We moesten ‘donsjes’ uitdelen aan elkaar: complimenten geven dus. Eerst schreven we op wat we bewonderden aan de ander, daarna lazen we dit voor aan elkaar. Ik herinner me vooral dat ik moest huilen toen ik mijn donsjes in ontvangst nam. Ik kreeg het ene compliment na het andere over mijn kracht. Ik was energiek, gepassioneerd, positief, een echte doorzetter. Maar vanbinnen voelde ik me helemaal niet zo, voor mijn gevoel stond ik op instorten. Ik was net gescheiden en probeerde een weg te vinden in een leven met co-ouderschap. De ene dag miste ik mijn kinderen enorm en kroop ik huilend mijn bed in na een drukke werkdag en een oorverdovend stille avond thuis, de andere dag draaide ik doodop het hele ‘kinderen helpen met huiswerk naar sportclubs brengen eten maken en naar bed brengen’-­programma weer in m’n eentje af.

Je mag hulp vragen

Toch was het prachtig om al die complimenten in ontvangst te nemen. Ik voelde me dan wel moe, murw en wanhopig, ik was ook nog steeds een krachtige blije vrouw die dagelijks de mooiste dingen maakte (Flow!). Door de donsjes kon ik mezelf weer zien zoals mijn vriendinnen me zagen, en de huilbui was aanleiding voor een mooi gesprek waarin ik leerde dat ik kon aangeven hoe het echt met me ging en om hulp mocht vragen. Want ook als ik mijn zwakke kanten liet zien, vonden mijn vriendinnen me nog steeds sterk. Sinds dat weekend probeer ik zelf vaker complimenten te geven.

Dagboek

Journalist Roos van Hennekeler doet in Flow 06-2023 een bekentenis: ze schrijft in een dagboek alle mooie complimenten op die ze ooit kreeg. Zodat ze ze kan teruglezen als ze zich niet oké voelt. Slim, want wij mensen zijn nou eenmaal geneigd om minder ­aandacht te besteden aan het positieve, en hebben daarom onze eigen negatieve kanten meer in het vizier. Ook ik denk op een mindere dag nog vaak aan mijn donsjes, en koester de complimenten die ik kreeg. Een andere geheime tool die ik inzet, is het openen van het mapje ‘reacties’ op mijn laptop. Daarin verzamel ik alle mooie mails die ik van jullie krijg. Heerlijk, zo’n mapje vol complimenten over Flow. Door ze te lezen voel ik me vaak beter, en heb ik weer wat knagende stemmetjes het zwijgen opgelegd. Daarom geef ik je graag een compliment terug. Als je dit leest, weet dan dat ik je een knapperd vind. Je hebt ervoor gekozen om even te vertragen en tijd te nemen voor jezelf. Daar heb ik bewondering voor, dus dat compliment is dik verdiend.

Tekst Irene Smit Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 10 augustus 2023