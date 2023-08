3 Zweedse inzichten die helpen anders naar het leven te kijken

Lisanne van Marrewijk is online editor van Flow en nieuwsgierig naar alles wat het leven te bieden heeft. Onlangs verhuisde ze naar Stockholm en ze schrijft over wat dat haar brengt.

De manier waarop anderen hun leven leiden, biedt fijne inspiratie voor dat van jezelf. Althans, als ik voor mezelf spreek dan. Ik haal energie uit de ervaringen, routines en manier van leven van een ander. Zo ook van de Zweden.

3 inzichten uit Zweden

Leren over het leven – en hoe dat leven te leven – is fijn. Met name als je even vastzit en wel wat nieuwe impulsen kunt gebruiken. Deze kleine inzichten van het leven in Zweden geven een frisse blik op het leven.

Het is oké om een tandje lager te leven. Een beetje trager leven doet een mens goed. Dat is inmiddels wel bewezen. In Zweden weten ze hoe je dat doet. Zo gaat het tempo drie tandjes lager zodra de zomermaanden aanbreken (want genieten van het buitenleven gaat boven hard werken) en weten ze als geen ander hoe belangrijk een simpele pauze is. Fika, noemen ze dat, waarbij je dagelijks de tijd neemt om even je gedachten te verzetten en je hoofd leeg te maken. Leef met de natuur. In de zomer trekt de Zweed eropuit. Er is van alles te doen, de straten vullen zich met terrassen en mensen en ze genieten van de geweldige natuur. Het is de tijd van avontuur en lange avonden. En dan komt de winter en keert het leven zich om. We gaan (letterlijk en figuurlijk) naar binnen en nemen een stapje terug. Net zoals de natuur. Neem wat vaker ‘gewoon’ vrij. Als je vrij neemt, rijst al snel de vraag: ‘waar ga je heen?’. Vrij nemen staat gelijk aan weg gaan. Maar waarom eigenlijk? Als je vrij neemt hoef je niet altijd alles uit de kast te trekken. Gewoon thuis wat aanrommelen en ontspannen is minstens zo plezierig. Vraag het de Zweed maar.

“Sometimes doing nothing makes way for everything.” ― Hiral Nagda

Lees meer

Tekst Lisanne van Marrewijk

Gepubliceerd op 25 augustus 2023