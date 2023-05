Moeder, collega, mantelzorger: Irene over het hebben van verschillende rollen in je leven

De nieuwe Flow ligt in de (online) winkels. Een nummer over onder meer het knagende gevoel dat je soms kunt hebben. Het gevoel dat het tijd is voor verandering. Dat je jezelf afvraagt: wat vind ik belangrijk en kom ik daar nog aan toe?

In het verhaal ‘Als het knaagt vanbinnen’ van Annemiek Leclaire in Flow 4 raadt een psycholoog aan eens naar al je rollen te kijken. Ze te inventariseren en te noteren, en je vervolgens af te vragen: wat vind ik belangrijk en kom ik daar nog aan toe?

Verschillende rollen

Als ik met die blik naar mijn leven kijk, komt er een schrikbarende rij rollen tevoorschijn. Creative director, pubermoeder, mantelzorger, vriendin, schrijver, cursist, geliefde, opruimer, collega, leidinggevende, schoonmaker, buurvrouw. Er is eigenlijk heel veel om te zijn elke dag. En ja, dat knaagt omdat ik te veel word geleefd en te weinig doe wat ik belangrijk vind.

Ontsnappingsplan

Geen wonder dat ik zo vaak ontsnappingsplannen bedenk. Wat nou als ik docent word/in mijn tiny house ga wonen op de hei/een jaar lang tijd creëer om alle boeken te lezen die op de alsmaar groeiende boekenstapel naast mijn bed liggen?

Een vol leven

Gelukzalig kan ik dan mijmeren over hoe dat leven kan zijn. Tot ik denk: maar eigenlijk wil ik geen enkele rol opgeven. Vervolgens bedenk ik zelfs extra mogelijkheden om nog wat nieuws in mijn leven te proppen (op mijn verlanglijst momenteel: een master toegepaste psychologie, me verdiepen in mythen en sagen, een boek schrijven en het hardlopen weer oppakken). En dan ben ik blij dat ik zo veel rollen heb. Omdat dat bij me past: een vol leven, waarin het soms knaagt.

En jij? Hoe is het met jouw rollen en vind je je weg erin? Je kunt me mailen op irene.smit@dpgmedia.nl.

Meer lezen

Tekst Irene Smit Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 4 mei 2023