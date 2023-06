‘To do-lijstjes maken? Ik pak het voortaan anders aan’

Irene Smit is creative director van Flow en mental health-deskundige. Ze verwondert zich over de keuzes die we ongemerkt maken en geeft tips hoe je anders kunt kijken. Deze keer: gooi je to do-lijst weg.

Lijstjes maken, ik ben fan. Al zolang ik me herinner, maak ik ze. Kinderachtig misschien, maar ze geven me een gevoel van houvast en controle. Ik ga nou eenmaal goed op overzicht. En ze hebben ook nut, leert dit artikel uit Psychology Today ons.

Genoemde voordelen zoals dat je de taak na het opschrijven niet meer hoeft te onthouden, en dat je de taak nadat hij is volbracht kunt doorstrepen, ik ken ze. Maar langzamerhand merk ik dat de lijstjes uit mijn leven verdwijnen. Niet omdat ik nou zo’n relaxt persoon ben geworden die ze niet meer nodig heeft. Maar vooral omdat ik langzamerhand zie hoe onhandig ze eigenlijk zijn.

Geen hiërarchie

Het nadeel van een to do-lijst: er zit geen hiërarchie in en er hangt geen tijdsplanning aan. Dus zo’n lijst verwordt bij mij al snel een stressding. Van zolder opruimen (minstens één week werk) tot sleutel bij laten maken (kwartiertje), van vaatwasser uitruimen (vijf minuten) tot administratie uitzoeken (eh, een maand?), van dit artikel schrijven (uurtje) tot Flow 10 – het leukste, mooiste, verrassendste nummer ooit – maken (dat wordt een knaller jongens, ons vijftienjarig jubileumnummer)… mijn to do-lijsten zijn een bonte mix van klussen, taken, plannen, goede voornemens, dromen en meer.

Dit werkt beter

Langzamerhand merk ik echter dat ik een ander systeem aan het instellen ben. Mijn werktaken zet ik bijvoorbeeld niet meer allemaal als to do’s onder elkaar in mijn papieren agenda, maar ik maak er blokken van in mijn online agenda. Dat heeft als voordeel dat ik nadenk over hoe belangrijk de taak is, wanneer ik hem echt gedaan wil hebben en er een tijdsduur aan hang. Thuis probeer ik de lijsten ook wat nuchterder te bekijken. Zolder opruimen schrijf ik niet meer op, ik mag iets alleen op mijn to

do-lijst zetten als het een kortdurend project is. Dus dan schrijf ik op mijn weekendlijst: twee zakken oude kleren uitzoeken op zolder en naar de kringloop brengen.

To do-lijsten en ik, het zal nog wel een tijdje puzzelen zijn. Maar het begin is er. Een leven zonder lijstjes. Met wat minder controle. Ik houd jullie op de hoogte!

Tekst Irene Smit Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 14 juni 2023