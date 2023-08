Leoniek is wildplukker: “Mensen zijn vaak verbaasd hoeveel planten eetbaar zijn”

Leoniek Bontje organiseert wildpluksessies en workshops over wildplukken. Zo hoopt ze mensen dichter bij de natuur te brengen.

Wat ben je aan het doen?

“Wekelijks geef ik de workshops wildplukken en ‘planten als medicijn’. Juli is een mooie plukmaand met veel bloemen, zoals korenbloemen, kamille en klaprozen. De look-zonder-look staat in bloei, net als sint-janskruid. Die laatste is een van mijn favoriete planten waar we rond 24 juni – op de naamdag van Sint Jan – de bloemen van plukken. De frambozen en bramen kun je vaak al plukken. Wist je dat niet alleen de vruchten, maar ook het blad veel vitaminen en mineralen bevatten – heerlijk voor in de thee. En zoals altijd vind je overal brandnetels, dovenetel, rode klaver en kleefkruid.”

Wildplukken is in trek. Hoe komt dat, denk je?

“We hebben veel verantwoordelijkheden uit handen gegeven. Voor ons eten gaan we naar een supermarkt, als we ons niet lekker voelen moet de dokter het oplossen. Dat begint te wringen, mensen willen weer grip op hun leven en gezondheid. Ooit was kennis over de kracht van planten vanzelfsprekend, maar veel ervan ging verloren. De interesse in wat de natuur ons kan bieden, leeft weer op. De natuur kan ook een plek van zingeving zijn. Als je je verbindt met de natuur, verbind je je met jezelf én anderen.”

Wat leer je plukkers als eerste?

“Wat er in het wild groeit, is in de eerste plaats voor de insecten, vogels en bijen. Dus ga er met liefde en respect mee om, pluk de natuur niet kaal. Eigenlijk is wildplukken verboden in Nederland. Maar als je in een natuurgebied een boswachter tegenkomt en toe­stemming vraagt, is het vaak prima. Zolang je bescheiden blijft en geen hele kisten vollaadt.”

Hoe reageren mensen op je workshop?

“Het verbaast ze hoeveel planten eetbaar zijn, wat je allemaal langs de randen van steden, sportvelden, dijken en oevers kunt vinden en hoe bijzonder wilde planten smaken – zoals de frisse, knoflookachtige daslook of kraailook. Sommigen zijn bang dat er een hond overheen heeft geplast, daar maken ze zich grappig genoeg meer zorgen over dan over alle verontreiniging van supermarktgroenten. Oplossing: pluk op achterafplekjes, dan is de kans daarop erg klein.”

Je werkt niet alleen als herbalist, ook als kunstenaar. Hoe combineert dat?

“Mijn kamer staat vol kruiden, planten, tinturen en oliën, pal naast mijn naaimachine en stoffen – want als kunstenaar werk ik veel met draad en textiel. Ik onderzoek nog hoe ik die twee werelden kan verenigen, al ben ik er al achter dat planten naaien niet zo interessant is, omdat ze in het echt zo veel mooier zijn. De overeenkomst is in elk geval dat ik deze beide dingen doe vanuit mijn hart. Een vriendin noemde het mijn twee handschriften, dat vind ik wel mooi gezegd.”

Interview Klaartje Scheepers Fotografie Anya van de Wetering

Gepubliceerd op 15 augustus 2023