Monique en Laura richtten kledingruilwinkel The Swapshop op

Monique Drent en Laura Suijkerbuijk zijn de oprichters van The Swapshop, waar je kleding en accessoires een nieuw leven kunt geven en kunt ‘swappen’ voor andere items.

Wat houdt jullie bezig?

Laura: “We zijn druk met onze kledingruilwinkel. We zoeken ondernemers die het swappen in hun eigen stad willen verspreiden, als franchisenemer. Dat hoeven niet per se mensen uit het modevak te zijn, als ze maar achter onze missie staan.”

Raken jullie alle kleding kwijt?

Monique: “Kleding die we niet verkopen, geven we een duurzame bestemming. In samenwerking met gemeentes, lokale creatieven en ondernemers maken we er wat nieuws van, zoals een laptophoes of tassen. Er loopt een crowdfundingcampagne om een lijn te ontwikkelen met producten die zijn gemaakt van gerecyclede kleding.”

Waar staat The Swapshop voor?

Monique: “Mensen blijven maar nieuwe dingen kopen, kledingkasten puilen uit, veel komt ongedragen op de textielafvalberg terecht. Kleding verdient een veel langer leven, vinden wij. Swappen is een mooie oplossing. We wilden echt een fysieke winkel, niet alleen online. Dat is ook veel duurzamer.”

Laura: “Het gaat ons ook om het sociale aspect: we willen betrokken zijn bij onze klanten en de stad leefbaarder maken. Steden zijn steeds monotoner, kleine winkeliers verdwijnen, terwijl ze juist zo belangrijk zijn voor de verbinding in de buurt.”

Als je kleding inlevert, krijg je ‘swap-punten’ terug, toch?

Monique: “Klopt, ‘swaps’ zijn onbeperkt geldig en je kunt er met korting mee kopen. Het mooie is dat je soms ook ter plekke ziet dat iemand jouw ingeleverde kledingstuk past of koopt. Soms krijgen we trouwjurken, zoals laatst een uit 1920! Daar zit altijd een verhaal aan vast. Het kan best lastig zijn om afstand van te doen. Maar als een ander er dan heel blij van wordt, geeft het toch een goed gevoel.”

Wat is voor jullie de essentie?

Laura: “Het samen doen. We geloven in het bundelen van krachten om de economie duurzamer en schoner te maken. Een systeem verander je niet in je eentje, daarvoor moet je samenwerken.”

Monique: “We hebben een klein team: de een weet alles van mode, de ander is weer goed in fotografie. Samen kunnen we echt impact maken – zeker als we straks overal in het land zitten.”

Hoe vullen jullie elkaar aan?

Monique: “Ik doe het liefst alles tegelijk, ben eindeloos optimistisch en enthousiast. Laura is heel scherp en zorgt voor focus.”

Laura: “We schreven samen een scriptie en haalden een tien. We vinden dezelfde dingen belangrijk, hebben aan een paar woorden genoeg. Felle discussies zijn er ook, want die leveren vaak de beste compromissen op.”

Interview Klaartje Scheepers Fotografie Lotte Spek

Gepubliceerd op 23 mei 2023