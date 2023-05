De tuin onder handen nemen: hoe begin je?

Petra Kroon is senior vormgever van Flow. Niet alleen op haar werk, maar ook thuis maakt en ziet ze graag mooie dingen. Dit jaar wil ze het stuk grond om haar huis eens goed onder handen nemen. Hoe pak je dat aan? Deze keer: zo begin je met een groot project.

Van maken word ik gelukkig. Mijn creatieve brein staat nooit stil, altijd ben ik aan het denken hoe ik dingen mooier kan maken. Voor Flow geef ik het magazine vorm, kom ik met allerlei ideeën en zoek ik mooie beelden. Maar hier wil ik je graag bijpraten over een ander project: mijn tuin.

De zoons zijn groot, tijd voor de tuin

Een paar jaar geleden hebben we ons huis flink verbouwd, maar onze tuin bleef bij het oude. Daar wil ik de komende tijd verandering in brengen. Ik kan niet zeggen dat ik echt groene vingers heb, maar ideeën heb ik wel. Mijn drie zoons zijn nu groot, dus ik houd ook meer tijd over voor tuinieren.

Een jaar geleden deed ik een cursus tijdsurfen, via werk. Twee jaar thuiswerken in combinatie met een gecompliceerde gezinssituatie zorgden voor langdurige stress.

Tijdens de cursus leerde ik om van een knagende rat (een project waar je erg tegen opziet, waardoor je het blijft uitstellen) een wit schaap te maken. Voor mij was mijn tuin de rat, ook omdat het zo’n groot project is. Ik besloot de lessen uit de cursus toe te passen op mijn tuinplan en stelde mezelf de volgende vragen:

Wat weet je al?

Wat kun je al?

Wat weet je nog niet?

Wat kun je nog niet?

Waar heb je hulp bij nodig?

Wie of wat kan je helpen?

Waar maak je je zorgen over?

Door die vragen te beantwoorden bracht ik het probleem beter in kaart. En jawel: het knagen hield op. Terwijl ik nog niet eens begonnen was.

Vierhonderd vierkante meter

Door de knelpunten te achterhalen, ging ik onbewust al met het project aan de slag. En maakte ik een plattegrond. Mijn tuin is best groot (vierhonderd vierkante meter): niet niks, zeker niet als je het meeste zelf wilt doen. Gelukkig heb ik een zoon bij mijn project betrokken, en ook mijn man en twee andere zoons zijn handig en sterk. Dat is maar goed ook, want hun hulp zal ik hard nodig hebben.

Vanaf nu houdt Petra je eens per maand op de hoogte hoe het met haar project staat (inclusief foto’s), en wat het tuinieren haar leert over zichzelf.

Meer lezen

Tekst, fotografie en plattegrond Petra Kroon