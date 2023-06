Suzanne is balkonhovenier: ‘Ik wil de natuur dichter bij de mensen brengen’

Suzanne de Boer zet als balkonhovenier (mini-)balkons in de bloemen en schrijft boeken over groen geluk.

Wat houdt je momenteel bezig?

“Ik verheug me op alles wat gaat groeien en bloeien. Nu IJsheiligen is geweest, half mei, kan ik los met eenjarigen, want dan is de kans erg klein dat er nog nachtvorst komt. Voor mijn klanten vul ik hanging baskets met biologische petunia’s, geraniums, fuchsia’s of aardbeienplanten. Aangevuld met vaste planten maak ik hun balkons vier seizoenen lang interessant. Bovendien trek je vlinders en bijen aan met een diversiteit aan biologische planten.”

Wat is jouw missie als balkonhovenier?

“Ik wil de natuur dichter bij de mensen brengen. Groen ontspant, zuivert de lucht en koelt in een hete zomer. We kunnen niet zonder en zeker in de stad zijn extra planten welkom. Gelukkig hebben we al die balkons waar we iets moois op kunnen zetten. Op die manier worden mensen zich bewuster van de waarde van planten, bomen, bloemen en beestjes.”

Wie voorzie jij van advies?

“Iedereen die zijn balkon op de een of andere manier wil vergroenen, of dat nou met een enkele plant is of met groen voor vier seizoenen. Ja, ook met een krap balkon op het noorden kun je iets. Er zijn prachtige planten die niet veel zon nodig hebben en nog bloeien ook. Duur hoeft het niet te zijn. Begin gewoon met één plant en kijk eens wat je bij kringloopwinkels aan potten of bakken kunt vinden. Zelf struin ik graag het grofvuil af – mijn balkonkast voor tuingereedschap, potten en aarde is een oude commode die ik op straat vond en een verfje gaf.”

Wat is groen geluk voor jou?

“Dat is de verwondering. Over hoe een zaadje ontkiemt, een plant wordt, tot bloei komt. De verscheidenheid aan vormen en kleuren. Kijk bijvoorbeeld naar de sprookjesachtige akelei en sierui, vroegbloeiers die veel hommels aantrekken. En hoe mooi is het dat je, als je één aardappel in een cementbak poot, een paar maanden later de oogst kunt uitgraven alsof je paaseieren zoekt?”

Hoe kan groen verbinding brengen?

“Als ik op mijn balkon de planten water geef of uitgebloeide bloemetjes pluk, zwaai ik even naar de buren aan de overkant die buiten zitten te eten. Ik maak een praatje met de buurvrouw onder me of in de tuin. Mijn balkon is aan de achterkant maar als het aan de straatkant had gezeten, had de bloeiende buitenruimte alle aandacht van passanten getrokken. Iets doen met je balkon brengt op meerdere vlakken leven in de buurt.”

Tekst Klaartje Schipper Fotografie Suzanne de Boer

Gepubliceerd op 24 juni 2023