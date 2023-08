Het roer om: Tamara verkocht haar huis en werkt nu vanuit Portugal

Strategisch recruitmentadviseur Tamara (37) vertrok afgelopen najaar met haar camper naar Portugal om vanuit daar voor nog onbepaalde tijd te gaan werken.

In Nederland voelde ik me opgejaagd, de ratrace ging me steeds meer tegenstaan. Toen ik in coronatijd merkte dat mijn bedrijf ook volledig remote functioneerde en ik mijn huis goed kon verkopen, besloot ik te vertrekken. Als ik mensen vertelde over mijn plan om mijn werk vanuit een andere plek in Europa te gaan doen, kreeg ik vaak te horen: “O, jij doet het gewoon!” Maar er is niks gewoon aan hoor. Je vertrouwde leven achterlaten is zwaar en eng. Precies daardoor ben ik als mens ook ontzettend gegroeid, en dat is misschien wel het belangrijkste wat deze stap me heeft opgeleverd.

Mijn werkritme hier verschilt verder niet zo veel van vroeger. ’s Ochtends ga ik eerst sporten en daarna aan het werk. Ook zit ik gewoon achter een bureau in het huisje dat ik nu huur en niet met mijn laptop op het strand, zoals mensen vaak denken. Maar mijn vrije tijd besteed ik wel anders. Het leven gaat hier trager en dat vind ik heel prettig. Zo maak ik één keer per week een prachtige rit van een half uur om mijn melk rechtstreeks bij de boer te halen. Ook ben ik veel buiten, geniet ik van de zon en werk ik als vrijwilliger bij een animal shelter. Ik vind het belangrijk om onderdeel te zijn van de gemeenschap hier en daar ook een bijdrage aan te leveren. Hoelang ik blijf of waar ik hierna heen ga, weet ik nog niet – en dat voelt heel vrij.

Meer lezen

Tekst Nienke Pleysier Fotografie Nataba/Gettyimages.nl

Gepubliceerd op 2 augustus 2023