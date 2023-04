Joris en Phaedra maken ‘Uit je schulp’, een podcast over je kwetsbaar opstellen

Met hun podcast Uit je schulp willen lifecoach Joris Tideman en schrijver Phaedra Fidessa mensen aanmoedigen zich kwetsbaar op te stellen en persoonlijke verhalen te delen. Het idee kwam van heremietkreeften, op zoek naar een nieuwe schelp.

Wat zijn jullie aan het doen?

Phaedra: “We maken de podcast Uit je schulp, waarvoor we verschillende gasten uitnodigen om te vertellen over – je raadt het al – uit je schulp kruipen. Het zijn sprekers met werkervaring op het gebied van mentale gezondheid en zelfontwikkeling, maar ook mensen die hun persoonlijke verhalen delen. Dat soort gesprekken vermijden mensen vaak, terwijl het juist zo waardevol is als we ons kwetsbaar op durven te stellen. Laatst maakten we een aflevering met als thema ‘luisteren naar je lichaam’. Maar het gesprek ging uiteindelijk over vaderschap en de relatie tussen vaders en zoons. Juist zo’n onverwachte wending is mooi en emotioneel.”

Hoe is het idee voor deze podcast ontstaan?

Joris: “Phae en ik leerden elkaar op een verjaardag kennen. In een van onze eerste gesprekken, tijdens een wandeling, vertelde ik Phae over iets wat mijn vrouw en ik ooit zagen in Indonesië. Het hele strand lag vol met heremietkreeften. Die kreeften hebben geen eigen schelp, maar stelen ’m van andere dieren. Zodra ze te groot worden voor de ene schelp, moeten ze naakt en kwetsbaar op zoek naar een andere. Die heremietkreeften werden voor ons een metafoor voor de kwetsbare transformatie die we allemaal weleens doormaken in ons leven. Dat leidde uiteindelijk tot de podcast.”

Waarom is het onderwerp belangrijk voor jullie?

Joris: “Ik heb een paar keer zo’n periode van verandering meegemaakt en daarin zaten ook magische, bevrijdende momenten. Je blijkt tot iets in staat waarvan je nooit had gedacht dat je het kon.”

Phaedra: “Als je van anderen hoort hoe ze met een lastige situatie zijn omgegaan of hoe ze zich toen voelden, kan dat herkenning en nieuwe inzichten geven. Het sterkt mensen als ze weten dat ze niet de enige zijn die zulke tijden doormaken.”

Is het voor iedereen goed om uit de schulp te kruipen?

Phaedra: “Een schulp kan tijdelijk bescherming bieden, maar af en toe heb je een nieuwe nodig zodat je verder kunt groeien. Toch kunnen juist ook de momenten waarop er niks gebeurt en je dus in je schulp zit, zorgen voor zelfreflectie.”

Joris: “Soms voelt een stap naar buiten nog te spannend of te groot. Als je je zo kwetsbaar voelt, kan het fijn zijn om in je schulp te kruipen. Toch kan een volgende stap of een doorbraak in je leven zo’n positief effect hebben. Mensen worden vaak goedlachser, luchtiger, positiever. Zo’n stap kan dus een enorme impact hebben.”

Interview Rachel Vieth Fotografie Marieke Verdenius

Gepubliceerd op 18 april 2023