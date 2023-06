Hoe je vrijer kunt leven (ook zonder op reis te gaan)

We zijn niet gemaakt om de hele dag tussen vier muren te leven. Reizen is een perfecte manier om je horizon te verbreden en je bewuster te maken. Hoe, en kan het ook klein en dichtbij? Avonturier Rosa Bertram schreef er een boek over: De magie van reizen. Haar inzichten.

In de westerse wereld gaan we vaak op reis om bij te komen van onze drukke, alledaagse levens. Maar reizen is meer dan dat, als je het Bertram vraagt. Het helpt je om vrijer te leven. We vroegen naar haar ervaringen.

Wat betekent vrijer leven voor jou?

“Vrijer leven betekent voor iedereen iets anders. Er is geen goed of fout, zolang het maar een bewuste keuze is. Voor mij is vrijer leven dat ik m’n dag kan inrichten zoals ik dat wil. Wat min of meer betekent dat ik geen haast heb, rustig kan ontbijten, tijd heb voor spontane dingen en in de natuur kan zijn. Reizen heeft me deze inzichten gegeven, maar vrijer leven heeft dus niets te maken met reizen an sich. Eerder met de manier waarop je je leven inricht.”

“Als je ervan uit gaat dat je één leven hebt, is het waardevol om te ontdekken hoe je dat wilt invullen en wie je wilt zijn.”

“In Nederland hebben we zo veel vrijheid, maar we vergeten dat soms in onze drukke levens waarin van alles van ons wordt verwacht. Ik geloof dat het lastig is om te ontdekken wat vrijheid voor jou betekent als je je niet af en toe onttrekt aan die drukte en normale gang van zaken.”

Wat leerde je tijdens jouw reizen?

“Als je het nieuws kijkt, lijkt de wereld nog weleens een plek vol enge mensen. Reizen leerde me dat dat niet zo is. De wereld is zo mooi en divers en er zijn zo veel mensen en culturen waar je iets van kunt leren. Pas als je eropuit trekt en de wereld met je eigen ogen bekijkt, ontdek je nieuwe perspectieven. Dat helpt je om te ontdekken wat bij je past op een manier die je thuis niet ervaart.

Maar reizen is niet alleen maar leuk. Ik ben op mijn reizen het gelukkigst geweest, maar ook het ongelukkigst. Ik was op een moment ontslagen, m’n relatie ging uit, had geen huis en voelde me eenzaam. Wat doe je dan zonder je vrienden of ouders om de hoek? Tijdens het reizen leer je meer vertrouwen op jezelf. En je leert kanten van jezelf kennen die je thuis niet zo snel ontdekt. Twee van de waardevolste dingen die je jezelf kunt gunnen.”

Hoe pas je die vrijheid in je dagelijks leven toe?

“Vrijer leven betekent regie hebben over hoe je leven eruitziet. Om bewuste keuzes te maken, wil je afstand nemen van de normale gang van zaken. Want hoe leer je alternatieven kennen als je ze nooit ontdekt? Dat kan op allerlei manieren, zolang je maar van omgeving verandert en normale patronen loslaat.

Bij reizen gebeurt dat in een sneltreinvaart, maar je hoeft niet naar de andere kant van de wereld te vliegen om dat te ervaren. Laat je bijvoorbeeld inspireren door andere culturen bij jou in de buurt, zoals filosoof Ruud Welten me tipte. We leven in zo’n multiculturele samenleving, ga in gesprek met de mensen in je straat, bezoek een andere buurt, ga naar het theater en trek eropuit in eigen land. Er zijn zo veel manieren om van de gebaande paden te wijken, je moet ze alleen even zien.”

Voor je boek sprak je meer experts. Wat leerden zij je?

“Ik heb urenlang gesproken met psychologen, filosofen en experts en uiteindelijk komt het allemaal neer op één ding: de manier waarop we vroeger leefden. We zijn ver verwijderd geraakt van hoe we als mens op deze planeet kwamen. Als moderne mens zitten we veel binnen, we kijken naar een scherm, eten bewerkt voedsel en ervaren langdurige stress. Dat komt zowel lichaam als geest niet ten goede, wat je ook terugziet in alle onderzoeken.

Reizen, ver weg of dicht bij huis, brengt je weer even terug naar de basis: in de natuur zijn, geen technologie, minder spullen en eropuit trekken. Het geeft je een reset. Je hebt niet zo veel nodig als je denkt.”

Welke boodschap wil je meegeven in jouw boek?

“Ik las ooit een verhaal over een sjamaan die vertelde dat we ons er in het westen niet bewust van zijn dat we in een gouden kooi leven waarvan het deurtje openstaat. We zijn over het algemeen zo bevoorrecht. We kunnen doen wat we willen, maar soms vergeten we dat.

Wat reizen voor jou ook betekent, ik denk dat het belangrijk is om eropuit te gaan. We zijn niet gemaakt om binnen te zitten. Neem eens afstand van de normale gang van zaken, het brengt je zo veel mooie inzichten. Al is het maar dat je jouw thuis opnieuw leert waarderen.”

Rosa’s boek lezen? De magie van reizen is te koop in je lokale boekhandel.

Tekst Lisanne van Marrewijk Fotografie Selma Rijkhoff

Gepubliceerd op 27 juni 2023