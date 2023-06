‘Wat ik leerde van een wandeldag: kies je eigen pad’

Maaike Beekers is managing editor van Flow en kijkt graag met een open blik naar de wereld. Om de week deelt ze wat ze leerde van een gesprek, boek of desnoods haar dwerghamster. Deze keer: je eigen pad kiezen.

Wandelen gingen we, in het zonnige zuiden, dat zijn naam eer aandeed. Het was warm, maar op een prettige manier. Er was volop zon, maar een bries maakte onze wandeldag precies zoals ie moest zijn. Vooraf hadden we gepolst waar het mooi lopen was, bij iemand die het weten kon. Er was heen en weer gemaild over beproefde paden door velden, heuvels en langs beekjes. We konden niet kiezen wat nou de allerallermooiste was.

Een pad naar links

En nu waren we er klaar voor. Stevig ontbijt, toen koffie met zachte abrikozenvlaai. Overal wielrenners, motoren, wandelaars zoals wij. We waren duidelijk niet de enige toeristen hier. In ganzenpas liepen we naar de auto om naar een bekend startpunt te rijden, toen we opeens een klein pad naar links zagen. Een metalen draaihekje stond uitnodigend klaar. Alleen al het feit dat iemand zo’n hekje had neergezet moest toch iets betekenen. We keken elkaar aan en draaiden naar links.

Een soort droptoffees

Eerst doorkruisten we een niet al te fraaie woonwijk. Toen volgden we het pad omhoog, de bosjes in. We bleven stijgen, lekker zo, in de schaduw. Eenmaal boven zagen we een lappendeken van groene en gele velden, gras, koren, suikerbieten redeneerden we. Zwarte koeien met een witte streep dwars over hun lijf, een soort droptoffees. Een berm vol klaprozen, korenbloemen, margrieten. We passeerden charmante vakwerkhuisjes waar we best wilden wonen, een kleine kapel met mooi glas in lood. We kwamen welgeteld één andere wandelaar tegen.

Geen route had mooier kunnen zijn

Toen we uiteindelijk de auto instapten die als een oven voelde, en voorbij hordes toeristen reden, waren we blij dat we onze intuïtie hadden gevolgd. Geen voorgekookte route had mooier kunnen zijn dan die van ons. En helemaal zelf gevonden ook nog eens! Dat er blauwe paaltjes langs het pad hadden gestaan vergaten we voor het gemak maar even.

Tekst Maaike Beekers Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 22 juni 2023