Wat ik leerde van… Jane Birkin: met boos zijn is niks mis

Maaike Beekers is managing editor van Flow en kijkt graag met een open blik naar de wereld. Om de week deelt ze wat ze leerde van een gesprek, boek of desnoods haar dwerghamster. Deze keer: de lessen van Jane Birkin.

Hoe het met jullie zit weet ik niet, maar zelf vind ik ruzie maken best lastig. Dat wil zeggen: ik word niet snel boos, maar áls ik het dan word, zullen ze het weten ook. Niet dat ik ga schelden of zoiets, maar ik zeg degene tegenover me wel de waarheid. Vind ik dan: alles wat ik uitsla voelt op zo’n moment héél erg wáár. Soms loop ik tussendoor op hoge poten weg, om vervolgens op hoge poten weer terug te komen en er nog wat snedige zinnen achteraan te slingeren. Op zich lucht zo’n uitbarsting wel op, maar tegelijkertijd schaam ik me, want was dit niet wat… hysterisch?

Wel verdrietig, niet boos

Nee, zeggen verschillende therapeuten. Met boosheid is niks mis. Woede heeft een functie, je komt op voor je recht, verweert je tegen onrecht en het is ook energie die af en toe nodig is om in beweging te komen. Alleen lijkt het soms of er andere regels gelden voor vrouwen dan voor mannen als het om boos zijn gaat, constateert schrijfster Soraya Chemaly al in haar veelgelezen boek Rage Becomes Her. Volgens Chemaly mogen vrouwen wel verdrietig, gestrest of bezorgd zijn, maar boosheid past minder in het ideaalplaatje.

Boos de Seine ingesprongen

Maar dan Jane. Die sprong na een ruzie gewoon keihard de Seine in, om haar punt te maken (zoals te lezen in dit artikel) bij haar Serge Gainsbourg. Die kon dat overigens wel waarderen. Hij belde meteen de krant, voor de nodige publiciteit. Sinds ik van deze anekdote weet (dank, Liddie Austin), voel ik me iets minder beschroomd na een boze bui. Ook omdat mijn acties naast zo’n sprong in de Seine nogal meevallen. Mocht het er ooit toch een keer zo ver komen – ik woon vlakbij de Vecht – kan ik altijd nog denken: Jane deed het ook.

Tekst Maaike Beekers Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 20 juli 2023