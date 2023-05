Wat ik leerde van… mijn moeder

Maaike Beekers is managing editor van Flow en kijkt graag met een open blik naar de wereld. Om de week deelt ze wat ze leerde van een gesprek, boek of desnoods haar dwerghamster. Deze keer: de lessen van mijn moeder.

Een leven lang al heb ik er al last van: ik ben altijd bang dat ik iets verkeerd doe. Loopt mijn computer

spaak? Zal wel aan mij liggen. Is de ander er nog niet bij een afspraak? Heb ik me vast in de datum vergist. Komt er een boete binnen? Die is zeker voor mij bedoeld.

Het valt vast mee

Het gekke is: vaak lígt het dus helemaal niet aan mij. Het computerprobleem blijkt een storing te zijn. Mijn afspraak komt alsnog verhit binnenrennen. En op de boete staat de naam van mijn vriend. Als ik vroeger dacht dat alles in het honderd liep belde ik mijn moeder, die bijna altijd de kalmte zelf is. Wacht even af, zei ze dan meestal, het valt vast mee.

Foutangst

Nou zou je denken dat ik door de jaren heen wijzer geworden ben. Dat ik geleerd heb om even tot tien te tellen voordat ik mezelf als schuldige aanwijs, of op voorhand al ‘sorry’ roep. Maar nee. Mijn foutangst blijkt een hardnekkig fenomeen dat zich niet zomaar laat verjagen.

Afgelopen week had ik een cursus voor werk, over zo slim mogelijk met je tijd omgaan. Er kwamen

allerlei tips voorbij. Zo kon, wilde je iets in je gedrag veranderen, een simpel zinnetje weleens helpen.

Een motto als het ware, om jezelf opnieuw te programmeren. Ik dacht even na en wist toen welke

geruststellende zin het moest worden. Wacht even af, zou ik voortaan tegen mezelf zeggen, het valt

vast mee.

Meer lezen

Tekst Maaike Beekers Fotografie Danique van Kesteren

Gepubliceerd op 25 mei 2023