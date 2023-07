Willemijn maakt haar eigen sieraden: “Aan een erfstuk zit altijd een persoonlijk verhaal”

Willemijn de Koning had een succesvolle dansschool, maar wilde eigenlijk graag met haar handen werken. Ze waagde de sprong en begon haar eigen sieradenatelier.

Wat ben je aan het doen?

“Ik ben in mijn atelierwinkel, een fijne plek in de Jacobijnenstraat, hartje Utrecht, die ik deel met twee andere goudsmeden. Iedereen kan hier altijd binnenlopen. Hiervoor zat ik in een atelier ver buiten de stad, maar dit past beter bij me. Goud smeden is een solitair bestaan en hoewel ik goed alleen kan werken, hou ik erg van gezelligheid. Nu heb ik van beide het beste.”

Eerder had je een dansschool?

“Die richtte ik ooit op om de kinderen in onze buurt de mogelijkheid te geven om te dansen. Die dansschool werd heel succesvol en bood me zekerheid. Maar wat ik altijd al echt wilde, was met mijn handen werken, mooie sieraden maken. Maar dat was ook heel eng. Zaten mensen wel op mij te wachten? Kon ik het wel? Naast mijn ­fulltime werk bij de dansschool ging ik daarom één keer per week naar De Vakschool in Schoonhoven. Op een gegeven moment hakte ik de knoop door: als ik goed wilde worden in dit vak, moest ik meters maken en gaan doen, doen, doen.”

Je maakt ook sieraden in opdracht. Hoe gaat dat?

“Bij veel mensen ligt wel iets in een la, een erfstuk bijvoorbeeld, dat ze nooit dragen, maar ook niet weg willen doen omdat het emotionele waarde heeft. Al is iets nog zo gedateerd of niet jouw smaak, ik zie er altijd wel de schoonheid van in en kan er iets moois van maken. Een broche vorm ik om tot oorbellen, een hanger pas ik aan, ik combineer dingen. Of ik ontwerp samen met een klant iets nieuws en smelt daar het oude sieraad voor om.”

Wat is jouw stijl?

“Ik werk alleen met natuurlijke materialen zoals goud, zilver, parels, schelpen en stenen, met organische vormen en symbolen als een klavertjevier, een schelp of hart. Dat edelmetalen er al zijn sinds het ontstaan van de aarde, fascineert me. Goud blijft altijd bestaan, hoe mooi is het om daarmee te werken! Van het goud dat ik gebruik, is 99 procent gerecycled. Duurzamer kan niet.”

Wat brengt deze manier van werken jou zoal?

“Het kost veel tijd en arbeid om steeds iets nieuws te maken en dat dwingt me om creatief te zijn. Aan een erfstuk zit altijd een persoonlijk verhaal vast, over liefde, verlies, familie. Het geeft voldoening dat ik voor mensen iets kan maken waar ze de rest van hun leven weer plezier van hebben.”

Interview Klaartje Scheepers Fotografie Willemijn de Koning

Gepubliceerd op 25 juli 2023