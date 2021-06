3 boeken over omgaan met verandering

Waarom vinden we het zo moeilijk als het leven anders loopt dan verwacht? Journalist Brenda van Os zocht dit uit in Flow 5 en tipt drie boeken over omgaan met verandering.

Het keerpunt – Omgaan met de grote veranderingen in je leven – Julia Samuel

Hoe kun je dan het beste omgaan met de ingrijpende veranderingen in je leven? In dit boek laat Julia Samuel aan de hand van tal van voorbeelden uit haar praktijk zien hoe je ze op zo’n manier het hoofd kunt bieden dat je er sterker uit komt.

Meer informatie over het boek vind je hier.

Ik val niet, ik dans – Margot van Schayk

In dit boek vertelt auteur Margot van Schayk over haar leven en naderende dood. Ze heeft voor de vierde keer kanker en zal het deze keer niet overleven. Het is een boek over veerkracht, steeds weer incasseren, accepteren en – uiteindelijk – transformeren.

Meer informatie over het boek vind je hier.

Filosofie voor een weergaloos leven – Lammert Kamphuis

Voor het leven is er geen generale repetitie. Je hebt slechts één kans. Gelukkig zijn grote denkers je voorgegaan en kun je bij hen terecht voor wijze raad. In Filosofie voor een weergaloos leven laat Lammert Kamphuis zien dat filosofie minder onbegrijpelijk en hoogdravend is dan we vaak denken.

Meer informatie over het boek vind je hier.

Meer lezen?

Fotografie Nguyen Thu Hoai/Unsplash.com