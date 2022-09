4x nieuwtjes over poëzie

Poëzie is overal. Mensen gebruiken gedichten om te troosten, te herinneren, hun liefde te betuigen of hun stem te laten horen. Ook Flow draagt poëzie een warm hart toe. We delen daarom vier nieuwtjes. 1. Food for thought

Uit een Brits onderzoek van de universiteit van Exeter blijkt dat poëzie je brein goed doet: lezen geeft rust, stimuleert je geheugen en prikkelt zelfreflectie.

2. Straatpoëzie Op Straatpoezie.nl vind je een interactieve kaart waar je gedichten uit de openbare ruimte kunt vinden en ook zelf kunt toevoegen. 3. Poëzieweek

Zoals er een boekenweek is, bestaat er ook een poëzieweek in Nederland en België, om poëzie onder de aandacht te brengen. De eerstvolgende start op 26 januari 2023, zoals altijd op Gedichtendag. Er is een thema (vriendschap) en een poëziegeschenk, deze keer geschreven door de Nederlandse Hester Knibbe en de Vlaamse Miriam Van hee. 4. Poëzie & Henny Vrienten

Meer lezen Het zilveren randje van Instagram: zo boost het je mental health.

Rupi Kaur over haar leven en gedichten.

Vijf Instagram-accounts met gedichten, woorden en versjes. Volgens radiomaker Frits Spits, die Doe Maar in de jaren tachtig in zijn studio ontving, had Henny Vrienten een grote interesse in poëzie. ‘Zijn huis stond vol met poëziebundels. Ik geloof dat hij er veertigduizend had.’ Hij herinnert zich een gesprek met Vrienten, over het verschil tussen liedtekst en poëzie. ‘Hij zei: “een liedtekst is de directe link van jou naar mij. Maar een gedicht daalt neer op papier. Daar gaat een lezer rustig over nadenken, en dan komen de diepere gedachten.”’

Fotografie Nicolas Messifet/Unsplash